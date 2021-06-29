Работники ткацкой фабрики БПХО в шоке от обуви, которую им выдали на предприятии 15 29.06.2021, 21:02

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Фото: Intex-press

Фотофакт.

С жалобами на тесную и неудобную спецобувь, в которой «летом в жару работать стало просто невыносимо», в редакцию Intex-press обратилась одна из работниц ткацкой фабрики БПХО. На предприятии пообещали решить проблему.

Техника безопасности обязывает ткачей находиться на рабочем месте в специальной одежде и обуви. Но никакого дискомфорта по этому поводу работники БПХО не испытывали, пока в феврале этого года вместо привычных легких тканевых тапочек им стали выдавать «очень неудобные туфли-ботинки», которые, к тому же, не всем оказались впору.

Новая обувь, которую выдают работникам БПХО с февраля 2021 года. Фото: личный архив

– Самый большой размер, который нам предлагали, был 41-й. Но оказалось, что обувь сильно маломерит. И у тех, кто носит 39-й размер, нога в этот 41-й не заходит даже наполовину! – рассказала одна из работниц.

По словам ткачей, если зимой и весной работать в новой обуви было еще терпимо, то с наступлением жары стало просто невыносимо.

– Раньше мы носили легкую «тряпочную» обувь с открытым носом и пяткой, в которой в жаркую погоду было комфортно даже в носках, – отметила женщина. – Но в этой обуви летом в жару работать просто невыносимо, хотя администрация и говорит, что спецобувь изготовлена из натуральной кожи.

Обувь, которую носили работники БПХО ранее. Фото: личный архив

По словам работницы, некоторые ткачи обращались к руководству с жалобами, но им ответили, что «раз такую обувь ввели – значит, ее надо носить».

Что говорит руководство?

В отделе охраны труда БПХО, куда Intex-press обратилась за комментарием, подтвердили, что проблема существует.

– Раньше нашим сотрудникам действительно выдавали другую спецобувь. Но когда несколько лет назад на одном из белорусских предприятий произошел несчастный случай и женщина повредила себе ногу, были внесены более жесткие требования по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, в том числе обувью, – рассказали на предприятии.

Однако, как сообщили в отделе охраны труда БПХО, после того, как люди стали жаловаться на неудобную обувь, предприятие обратилось в Министерство труда с просьбой пересмотреть существующие нормы.

– И нам пришла бумага, что изменения в нормы по обеспечению сизами сотрудников будут вноситься, следовательно, удобная профилактическая обувь вернется. Но пока эти изменения не приняты, мы вынуждены выдавать то, что прописано в нормах Минтруда, – отметили в отделе. – Как только решение примут, мы сразу же выдадим нашим сотрудникам более удобную обувь.

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