Англия выбила Германию с чемпионата Европы

Англия выбила Германию с чемпионата Европы4
- 29.06.2021, 21:03
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Соперник англичан в четвертьфинале определится в ходе матча сборных Украины и Швеции.
Сборная Англии по футболу победила команду Германии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:0.
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Счет открыли англичане только на 75-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. На 86-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии и установил окончательный счет.
Соперник англичан в четвертьфинале Евро определится в ходе поединка сборных Украины и Швеции. Начало матча намечено на 22:00 по минскому времени.