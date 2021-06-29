Англия выбила Германию с чемпионата Европы 4 29.06.2021, 21:03

2,560

Фото: AP

Соперник англичан в четвертьфинале определится в ходе матча сборных Украины и Швеции.

Сборная Англии по футболу победила команду Германии в 1/8 финала чемпионата Европы со счетом 2:0.

Встреча проходила на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Счет открыли англичане только на 75-й минуте усилиями Рахима Стерлинга. На 86-й минуте Гарри Кейн удвоил преимущество сборной Англии и установил окончательный счет.

Соперник англичан в четвертьфинале Евро определится в ходе поединка сборных Украины и Швеции. Начало матча намечено на 22:00 по минскому времени.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».