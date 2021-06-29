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ООН может приостановить все миротворческие операции в мире

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  • 29.06.2021, 21:49
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ООН может приостановить все миротворческие операции в мире

Большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке.

Организация Объединенных Наций может отказаться от миротворческих миссий, если Генеральная Ассамблея ООН не согласует годовой бюджет в размере $6 млрд до 30 июня. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщило агентство Reuters.

Без финансирования 12 миротворческим миссиям ООН, большинство из которых находятся в Африке и на Ближнем Востоке, придется прекратить свою деятельность уже 1 июля.

Глава отдела стратегии управления, политики и соблюдения требований ООН Кэтрин Поллард сообщила, что миссиям рекомендовали начать разработку планов действий в чрезвычайных обстоятельствах на случай, если новый бюджет не будет принят.

Если крайний срок 30 июня не будет соблюден, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сможет выделить деньги на охрану активов организации и обеспечение защиты персонала и миротворцев.

По словам главы миротворческой деятельности ООН Жан-Пьера Лакруа, в такой ситуации миротворческие миссии не смогут защищать гражданское население, оказывать помощь в борьбе с COVID-19, поддерживать политические усилия и выполнять посреднические функции.

США являются самыми крупными плательщиками взноса в бюджет операций по поддержанию мира, их доля составляет 28%, Китая – 15,2%, Японии – 8,5%.

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