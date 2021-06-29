Украина готова помочь белорусам сохранить доступ к проектам «Восточного партнерства» 2 29.06.2021, 22:03

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МИД Украины выступил с заявлением.

МИД Украины прокомментировал решение режима Лукашенко приостановить участие в инициативе «Восточное партнерство».

«Решение приостановке участия в инициативе ЕС «Восточное партнерство» свидетельствует о неуважении ценностей демократии, верховенства права и прав человека, на которых основано «Восточное партнерство». Самое главное, оно противоречит интересам белорусского народа и его исторической принадлежности к семье европейских народов», – говорится в заявлении.

Киев считает, что односторонний шаг белорусских властей не лишает белорусский народ его права на сближение с Евросоюзом и сотрудничество в рамках «Восточного партнерства».

«Украина готова помочь белорусскому гражданскому обществу сохранить доступ к мероприятиям и проектам «Восточного партнерства», а также способствовать дальнейшему диалогу и контактам беларусского гражданского общества с Европейским союзом», – говорится в заявлении украинского МИД.

Украина считает, что сложившаяся накануне саммита ВП ситуация говорит о «насущной необходимости переосмыслить стратегической цели этой важной инициативы ЕС, усилить ее геополитическое значение и открыть европейские перспективы для тех государств-участников, которые этого хотят».

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