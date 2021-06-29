Как они «своих не бросают» 6 Роман Попков

29.06.2021, 22:07

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Роман Попков

фото: Roman Popkov/facebook

Россияне захвачены в заложники не пиратами, а режимом Лукашенко, существующим на российские деньги.

Пока Мария Захарова со своими идиотскими эскападами на тему бисексуалов и трансгендеров позорится на весь мир и позорит Россию, хотелось бы вот о чем напомнить.

В белорусском СИЗО сейчас судят российского гражданина Дмитрия Попова. Да, прямо вот в гомельской тюрьме судят россиянина. Он проходит по политическому делу Сергея Тихановского.

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На проверку оказалось, что это совсем не так. На своих у России избирательная слепота" – пишет из тюрьмы Попов и просит лишить его российского гражданства. "Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду", – резюмирует Попов.

Россиянка Софья Сапега, похищенная в результате пиратской операции минского режима, по-прежнему удерживается этим режимом. Лукашенко перевел Софью под "домашний арест" только чтобы легче было разводить несчастную девушку-заложницу на участие в пропагандистских видеороликах.

Еще один россиянин, 20-летний Егор Дудников, по-прежнему сидит в минском СИЗО КГБ.

Россияне, захваченные в заложники не какими-то там пиратами возле берегов Бенина, а режимом, существующим на российские деньги.

Вот бы о чем должны думать представительница российского МИД. Вот кто должен ей сниться: Попов, Сапега, Дудников.

Но Захарова считает, что у нее другая миссия: собачиться с Инсайдером и с Кашиным в телеграме.

Роман Попков, Facebook

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