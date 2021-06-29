Bloomberg: США ограничат воздушное сообщение с Беларусью
- 29.06.2021, 22:15
- 3,372
Данное решение будет реакцией властей США на принудительную посадку самолета Ryanair.
Соединенные Штаты предпримут шаги по ограничению авиасообщения с Беларусью. Данное решение будет реакцией властей на принудительную посадку самолета Ryanair с журналистом Протасевичем на борту.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.
Министерство транспорта, которое сотрудничает с Госдепартаментом, планирует объявить об ограничении уже во вторник, 29 июня.
В то время как пассажирские перевозки между США и Беларусью ограничены, это действие будет символическим шагом, чтобы зафиксировать сохраняющуюся обеспокоенность США по поводу задержания белорусского журналиста.