Bloomberg: США ограничат воздушное сообщение с Беларусью 29.06.2021, 22:15

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иллюстрационное Фото

Данное решение будет реакцией властей США на принудительную посадку самолета Ryanair.

Соединенные Штаты предпримут шаги по ограничению авиасообщения с Беларусью. Данное решение будет реакцией властей на принудительную посадку самолета Ryanair с журналистом Протасевичем на борту.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.

Министерство транспорта, которое сотрудничает с Госдепартаментом, планирует объявить об ограничении уже во вторник, 29 июня.

В то время как пассажирские перевозки между США и Беларусью ограничены, это действие будет символическим шагом, чтобы зафиксировать сохраняющуюся обеспокоенность США по поводу задержания белорусского журналиста.

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