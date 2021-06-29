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ЕС назвал первые препараты для лечения COVID-19

  • 29.06.2021, 22:28
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ЕС назвал первые препараты для лечения COVID-19

Пять препаратов имеют высокий потенциал войти в число новых терапевтических средств от коронавируса.

Еврокомиссия включила пять перспективных препаратов в потенциальное портфолио лекарств от СOVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЕК во вторник, 29 июня.

Уже к октябрю список будет расширен по меньшей мере до десяти препаратов.

"Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, находящимися на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один - иммунодепрессант, имеющий разрешение на продажу, которое может быть расширено для лечения пациентов с COVID-19", - сказано в сообщении.

На данный момент пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число трех новых терапевтических средств от COVID-19, которые получат разрешение на применение к октябрю этого года.

Препараты из портфолио получат полный пакет научного и финансового сопровождения - от исследований, развития, отбора перспективных образцов и к быстрому регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.

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