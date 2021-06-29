Топ-8 самых уникальных мест Беларуси 29.06.2021, 22:40

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Эти места совсем нетипичные для нашей страны.

За экзотикой белорусы едут в дальние страны - увидеть горы, море, пещеры и пустыни. Но и совсем рядом, среди привычных для нас лесов, полей и болот скрытые уникальные и иногда совсем нетипичные для Беларуси места.

Как минимум восемь из них надо обязательно посетить, сообщает «Радыё Свабода».

1. Единственная пещера

На склоне озера Гиньково около деревни Сахновичи Глубокского района находится, пожалуй, единственная в стране пещера - уникальный объект для равнинной Беларуси. В пещере три входа, но только через один туда может проползти человек. Размеры пещеры не очень большие: один метр в высоту, два метра в ширину, и тянется она на несколько метров в глубину. Там может поместиться 5-7 человек.

2. Солигорские горы

Матушка-природа обделила Беларусь горами, но солигорские шахтеры решили исправить эту несправедливость - за 55 лет накопали соляные отвалы, которые видны издалека при подъезде к городу. Они занимают более десяти квадратных километров, а высота достигает 120 метров. Между терриконами - рукотворные озера-хвостохранилище, в которых размещается насыщенный соляной раствор с обогатительной фабрики. Правда, с тем, чтобы попасть на солигорские терриконы и посмотреть неземные пейзажи, есть проблемы - это территория предприятия и формально проход и проезд туда запрещен.

3. Меловые карьеры

Сделать селфи, будто бы ты на Мальдивах, не выезжая из Беларуси, можно в нескольких местах. Самое знаменитое - меловые карьеры под Волковыском, где вода имеет пронзительно бирюзовый цвет. Правда, находится там легально нельзя, так как «Красносельскстройматериалы», которым принадлежат карьеры, делают все возможное, чтобы отучить людей отдыхать в этом месте. По крайней мере, в прошлом году была перекопана дорога к карьерам, а также организовано дежурство сотрудников милиции, ГАИ, МЧС и работников «Красносельскстройматериалы».

Аналогичные меловые карьеры, но менее «раскрученные», есть и в других регионах страны - например, в Любанском и Березовском районах.

4. Карьер в Глушкавичах

Благодаря промышленной выработке, в Беларуси появилась еще одна интересная местность - затоплен гранитный карьер «Надежда» в Глушкавичах недалеко от границы с Украиной. Это единственное место в Беларуси, где кристаллическая порода выходит на поверхность. Здесь местные пейзажи немножко напоминают фьордовую Скандинавию или Карелию.

В 1985 году в Глушкавичах начали добывать высококачественный камень - таким гранитом облицованы некоторые станции минского метро, здания в Гомеле, сделаны многие памятники. После развала СССР выработка остановилась, но в любой момент может быть продолжена. Ну а пока эти места облюбовали любители езды на мотоциклах по бездорожью.

Внимание. Поскольку карьер находится в пограничной зоне, то его посетителям следует ознакомиться с правилами временного пребывания и передвижения в пограничной зоне, а также оплатить госпошлину.

5. Нарочь

Нарочь называют жемчужиной Беларуси - это самое большое озеро в нашей стране. Его площадь составляет около 80 квадратных километров, средняя глубина - 8,9 метров, а максимальная - до 24,8 метров около восточного берега напротив деревни Гатовичи.

Но искупавшись в Нарочи, можно получить церкариоз. Это воспаление кожи в результате заражения личинками глистов от водоплавающих птиц и моллюсков. В Нарочи пологий спуск в воду, и прибрежная вода хорошо прогревается, что провоцирует активизацию микроорганизмов. Зато в Нарочи очень прозрачная вода - видимость достигает 5-7 метров летом и 10 метров зимой.

Уже в начале ХХ века на Нарочи существовали частные виллы, ресторан, яхт-клуб, курсировали дачные поезда. А после того, как в 1946 году были найдены источники минеральных вод и целебная грязь, на Нарочи стала формироваться курортная зона.

6. Верховое болота Ельня

Болотный массив Ельня в Витебской области - один из наиболее крупных в Беларуси комплексов верховых и переходных болот. Ельня расположена на водоразделе речных бассейнов - отсюда вытекает три реки, а в болото не впадает ни одной. Здесь насчитывается более 100 озер, которые являются остатками существующего некогда одного большого озера.

На верховом болоте проложен деревянный настил - экотропинка протяженностью в 1,5 километра. Так что любой турист может прогуляться по болоту и даже не замочить ног.

В Ельне встречается 23 вида птиц и 11 видов растений, которые занесены в Красную книгу Беларуси.

Верховое болото Ельня имеет международный статус и охраняется согласно Рамсарской конвенцией, но своих экологических проблем здесь хватает: во время некогда проведенной мелиорации были проложены многочисленные каналы, что привело к снижению уровня грунтовых вод и ежегодным крупным пожарам на болоте.

7. Припять

Припять называют полесской Амазонкой - по территории Беларуси она течет 500 километров и на многие километры разливается весной. Также реку можно сравнить с Нилом: как Нил делил жизнь египтян на периоды, так и разливы Припяти на протяжении столетий определяли цикличность жизни белорусских полешуков.

Где-то 2,5 тысячи лет назад на Полесье было настоящее море (ну или большое озеро), о чем свидетельствовал древнегреческий историк Геродот. А в пойме Припяти крестьяне якобы находили якоря и целые корабли.

8. Беловежская пуща

Один из самых старых заповедных лесных массивов Европы - Беловежская пуща. Здесь отдельные участки леса имеют возраст по 250-350 лет.

Первое упоминание пущи в Ипатьевской летописи датируется 983 годом. Правила охраны устанавливаются еще при Витовте, хотя в пуще заготавливается мясо, а последующие властители налаживают здесь роскошную охоту. В середине XVI века при Жыгимонте Августе в пуще построили четыре железообрабатывающих завода, а также добывали смолу, курили деготь, выжигали уголь и пытались наладить сплав леса.

После вхождения в Российскую империю значительная часть пущи была роздана Екатериной II своим приближенным. Только в 1821 году появился приказ о запрете всякой здесь вырубки и охоты, правда, до этого в 1811 году из-за засухи произошел большой пожар - лес горел с мая по октябрь.

Пуща являлась последним природным местом проживания зубра. Чтобы сохранить этот вид, в 1875 году на части пущи устанавливается более строгий режим хозяйства. Николай II в 1897 году дает указание не стремиться к получению наибольшего дохода и позаботиться о том, чтобы здесь сохранился характер первобытного леса.

Период во время Первой мировой войны был самыми трудным для пущи по эксплуатации ее богатств - например, за 2,5 года в Германию было вывезено почти столько древесины, сколько заготовлено за всю предыдущую историю. С 1921 года польские власти стали постепенно расширять заповедную зону пущи, и в этом же году бывшим лесником пущи Варфоломеем Шпаковичем был убит ради мяса последний свободный беловежский зубр.

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