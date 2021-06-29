Рейс из Москвы в Варшаву вылетел без белорусских пассажиров 1 29.06.2021, 23:18

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иллюстрационное Фото

15 белорусских пассажиров не попали на самолет до Варшавы из-за задержки рейса Минск-Москва.

29 июня из Минска в Москву летел самолет компании «Аэрофлот». Вылет должен был состояться в 17.10, но его перенесли. По данным электронного табло, самолет поднялся в воздух только в 18.34. Родственники пассажиров рейса сообщили tut.by, что причин почти полуторачасовой задержки никто вылетающим не объяснил, хотя у многих из них в Москве была пересадка на рейс авиакомпании LOT до Варшавы.

Самолет из Минска приземлился в «Шереметьево» в 19.41, то есть на час и шесть минут позже расписания. В терминал пассажиры начали заходить с 19.50. На пересадку им оставалось всего 20 минут. По словам читателей, около 15 пассажиров успели зарегистрироваться на стыковочный рейс, пройти паспортный и предполетный контроль и добежали до гейта, но к тому моменту посадка уже закрылась.

Ровно в 20.30 рейс из Москвы в Варшаву вылетел без белорусских транзитных пассажиров. Белорусов, которые застряли в транзитной зоне, заселили бесплатно в гостиницу и предложили билеты на следующий рейс до Варшавы.

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