«Чтобы остановить беспредел, нужно совершать сильные поступки» 3.06.2021, 7:54

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Фото: Reuters

Чем ближе конец режима, тем громче его агония.

Подписчица телеграм-канала «Баста!» поделилась мнением о ситуации в Беларуси:

— Вчерашний день запомнился даже не очередным скотством синепалого и шайки, нет. С ними давно все понятно. Меня же искренне вдохновили яркие и смелые акции солидарности беларусов. В такие моменты, когда подкрадываются тоска и чувство бессилия, они становятся глотком свежего воздуха.

Беларусы живы. Нас не сломить! И я буду бороться дальше.

Как показывает история: чем ближе конец режима, тем громче его агония. Думаю, у нас возрастут и потоки лжи, и градус абсурда. При этом, главное — взаимопомощь и поддержка. Очень важно напоминать близким, друзьям, соседям, коллегам — мы вместе, огонь революции в наших сердцах не затух.

На собственном горьком опыте, мы поняли простую истину — если дать слабину, нас раздавят. А еще мы убедились: «молчание — знак согласия». Ведь только с нашего молчаливого согласия беззаконие фашистов сходит с рук: Степан Латыпов, а еще тысячи других невинных людей страдают в тюремных застенках.

Пора провести работу над ошибками. Только мы это сможем сделать, только в наших силах все изменить. Чтобы остановить беспредел, нужно совершать сильные поступки. Я не буду расписывать методы борьбы, интернет завален и статьями про забастовку, и партизанскими инструкциями.

Мы научились быть солидарными, пора же научиться давать адекватный отпор.

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