Ученые обнаружили алтарь с «мистическим» символом, которому более двух тысяч лет
- 3.06.2021, 8:04
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Уникальный объект нашли на территории турецкой Анталии.
Недалеко от Анталии в Турции во время раскопок археологи нашли мраморный алтарь с древнегреческой надписью.
Как пишет Greek Reporter, на древнегреческом алтаре изображена змея, которая обвивает камень.
По оценкам археологов, находке более 2000 лет.
Ученые говорят, что такого алтаря в этом районе никогда не находили, но подобные находки обнаружены и в других древних местах.
Автор исследования считает, что такой змеиный мотив связан с поклонением богам, так как местные люди приносили жертвы и приносили подношения богам на алтарях, подобных этому.
В дальнейшем ученые хотят более детально изучить алтарь и перевести надпись. Это все может дать больше информации об использовании и историческом контексте алтаря.
Камень нашли на территории древнего города Патара, который в те времена был центром торговли и морской деятельности.