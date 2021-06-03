Ученые обнаружили алтарь с «мистическим» символом, которому более двух тысяч лет 3.06.2021, 8:04

5,922

Уникальный объект нашли на территории турецкой Анталии.

Недалеко от Анталии в Турции во время раскопок археологи нашли мраморный алтарь с древнегреческой надписью.

Как пишет Greek Reporter, на древнегреческом алтаре изображена змея, которая обвивает камень.

По оценкам археологов, находке более 2000 лет.

Ученые говорят, что такого алтаря в этом районе никогда не находили, но подобные находки обнаружены и в других древних местах.

Автор исследования считает, что такой змеиный мотив связан с поклонением богам, так как местные люди приносили жертвы и приносили подношения богам на алтарях, подобных этому.

В дальнейшем ученые хотят более детально изучить алтарь и перевести надпись. Это все может дать больше информации об использовании и историческом контексте алтаря.

Камень нашли на территории древнего города Патара, который в те времена был центром торговли и морской деятельности.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».