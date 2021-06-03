Белорусы в этом сезоне останутся без Албании и Черногории 3 3.06.2021, 8:08

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Именно эти направления были популярными как самые дешевые, не требующие ПЦР, визы и самоизоляции.

Изначально полеты в Албанию и Черногорию были поставлены на паузу до 6 июня. Вчера заявили: «до 18 июня». Сегодня туроператоры сообщают совсем нерадостную весть — чартеры в эти страны не полетят до конца сезона. Именно это направление позиционировали как «самые дешевые страны Европы» (от 680 евро на двоих), не требующие ПЦР, визы и самоизоляции, пишет onliner.by.

«В связи с закрытием воздушного пространства сопредельных государств для белорусского авиаперевозчика мы вынуждены сообщить вам о приостановке чартерных программ по Черногории и Албании до конца сезона, — пишут туроператоры. — В ближайшее время необходимо проинформировать туристов об отмене туров». Предлагают следующие варианты действий: депонирование эквивалента перечисленных денег в валюте, перенос заявки на другое направление, аннуляция и возврат денег.

Напомним, также отменены на весь сезон чартеры в Грецию (на Крит и Родос). Кроме того, продлена приостановка чартеров в Болгарию и Тунис. На данный момент сохранены чартеры только в Турцию и Египет, из-за более длинного маршрута с облетом Украины путевки туда подорожали на 40 евро или 45 долларов соответственно. Туроператоры согласовывают даты дополнительных рейсов в Турцию и Египет. Альтернативой также могут быть Грузия и ОАЭ, куда летают регулярные рейсы «Белавиа».

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