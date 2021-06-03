S&P: Санкции ЕС резко снизят экспортную выручку белорусских властей 3.06.2021, 8:18

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Поставки нефтехимической продукции и калийных удобрений составляют примерно треть всего экспорта страны.

Возможные новые санкции со стороны Евросоюза в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair могут привести к снижению экспортных доходов страны, говорится в записке, которую подготовили аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (Standard & Poor`s).

По их мнению, такой поворот событий вызовет дальнейшее сокращение и без того относительно небольших валютных резервов, передают naviny.online.

Рассматриваемый ЕС пакет санкций представляет собой более значительный перечень мер, чем тот, что был принят в последние 12 месяцев, и может затрагивать многие сферы, в частности ключевые экспортные статьи Беларуси, отмечают они. Эти санкции, полагают эксперты, могут коснуться белорусских государственных финансовых институтов, транзита российского газа, а также привести к запрету на участие инвесторов из ЕС и США в выпусках белорусских гособлигаций.

«Если такие меры будут реализованы, они могут оказать негативное влияние на хрупкие экономические показатели, платежный баланс и финансовую стабильность Беларуси», — подчеркивают аналитики международного рейтингового агентства.

По их мнению, влияние санкций будет еще более значительным, если ЕС присоединится к санкциям США в отношении ключевых белорусских государственных предприятий, работающих в том числе в секторе нефтепереработки.

Экспорт сырьевых товаров, главным образом нефтехимической продукции и калийных удобрений, составляет примерно треть всего экспорта Беларуси, напоминают аналитики.

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