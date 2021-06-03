Топ-5 недорогих автомобилей, которые редко останавливает ГАИ 3 3.06.2021, 8:28

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Внешний вид и модель машины говорят инспектору многое о водителе.

Эксперты провели анализ и составили ТОП-5, выявив, какие машины реже всего останавливают сотрудники полиции. Победителем этого рейтинга стал кроссовер из Франции Renault Kaptur, сообщает издание «За рулем».

Существуют признаки, по которым сотрудники полиции определяют, нужно ли проверять документы или техническое состояние той или иной машины. Один из них – это популярность среди угонщиков. Некоторые машины привлекают особое внимание злоумышленников, а другие наоборот, не пользуются популярностью на радость своих владельцев. Но главное условие — не нарушать ПДД. Тогда и шансы на остановку инспектором именно вашей машины будут минимальны.

В настоящий момент реже всего воруют кроссовер Renault Kaptur, а потому у представителей дорожных служб меньше поводов останавливать эту машину. За год внедорожник угнали лишь 9 раз при купленных 30 тысячах экземпляров. Это означает, что вероятность угона составляет лишь 0,03%.

Сразу за победителем ТОП-5 расположились автомобили Lada Vesta и Lada XRAY. Они являются популярными у автолюбителей и примелькались на дорогах. Помимо этого, их редко угоняют. Вероятность лишиться этих машин составляет 0,035% и 0,038%.

Далее следуют модели Hyundai Creta и Skoda Rapid. Их также не часто объявляют в розыск, а соответственно, реже останавливают для проверки. Опасность угона этих машин не превышает значения 0,11% и 0,13%.

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