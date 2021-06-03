Пить или работать: на БМЗ проводятся странные закупки 6 3.06.2021, 8:34

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В закупках, проводимых администрацией завода, привлекает внимание одна интересная деталь.

«Речь в сегодняшней статье пойдет о закупках медицинских препаратов для крупных предприятий нашей страны и о том, как даже здесь умудряются прикарманить наши с вами деньги», — пишет телеграм-канал БНТ.

Итак, на каждом крупном предприятии обязательно должен быть медицинский пункт (а на очень крупных и не один). Для таких медицинских пунктов на одном только БМЗ закупается огромное количество лекарственных препаратов.

Интересно, что цены на многие лекарства стоят розничные. То есть в аптеках есть своя наценка (около 40 %) на лекарства, с учетом которой она продает нам с вами препараты, а предприятиям аптека продает препараты оптом и, соответственно, цена в закупках должна быть раза в 1,5 ниже розничных цен.

Но что получается по итогу? Валидол, к примеру, в аптеке стоит 0,36 копеек, а в закупках БМЗ цена на валидол – 0,55 копеек. Как так получилось, что цена для закупок больше розничной в 1,5 раза?

Общая стоимость всех препаратов в закупке, т.е. стоимость тендера, составляет 168 000 рублей. Цены в документах розничные, но очень маловероятно, что предприятие действительно закупает препараты с 40%-й наценкой. Скорее всего кто-то хочет втихую прикарманить себе эту разницу в ценах, а она составляет 70 000 рублей! Сейчас мы не можем это утверждать, т.к. документы на закупку еще не опубликованы, но в стране бескрайнего воровства возможно все.

Что еще интересного мы нашли в этой закупке? Привлекла нас вот эта интересная деталь, которой мы хотим с вами поделиться.

БМЗ собирается закупать 10 тонн этилового спирта люкс. И дело даже не в розничной цене на него. Дело в том, что, как говорят нам медицинские работники, спирт в таких объемах не нужен даже в больницах (где он явно нужнее, чем заводу). Если посчитать, то 10 тонн спирта – это примерно 50 000 бутылок водки. На что заводу нужно такое количество спирта? Можно было бы предположить, что какая-то часть спирта будет нужна для обслуживания оборудования, но тогда такие объемы спирта не числились бы в тендере на закупку медицинский препаратов.

Работники БМЗ, расскажите нам, пожалуйста, вам выдают спирт на рабочем месте или, может быть, у Саковича, Волкова, Костеевой, Корчика и других руководителей есть свое собственное алкогольное производство?

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