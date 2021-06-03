В мире сделали почти два миллиарда прививок от коронавируса
- 3.06.2021, 8:39
В среднем за сутки вводят 35,6 миллионов доз препаратов от COVID-19.
В мире по состоянию на вечер 2 июня сделали 1,98 млрд прививок от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
В среднем за сутки вводят 35,6 млн доз препаратов от COVID-19.
Вакцинация проходит уже в 176 странах.
Больше всего прививок, по данным агентства, сделали на территории материкового Китая – 681,9 млн.
В пятерку стран с самой массовой вакцинацией входят также США (296,9 млн), Индия (220,9 млн), Бразилия (68,4 млн) и Великобритания (65,7 млн).
В 13 странах сделано достаточно прививок от COVID-19, чтобы охватить 40% населения, пишет Bloomberg.
Мировым лидером по данному показателю агентство называет Сейшельские острова – там прививок сделали достаточно для иммунизации 70% населения.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Массовая вакцинация началась в мире в конце 2020 года.
По данным ВОЗ на 2 июня, в мире с начала пандемии подтвердили 170,8 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 3,6 млн пациентов с COVID-19.