Польша выделила 12 миллионов евро на поддержку независимых от Лукашенко СМИ и репрессированных белорусов 4 3.06.2021, 9:07

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фото: charter97.org

Варшава постоянно поддерживает демократические изменения в Беларуси.

Представители Независимой студенческой ассоциации Польши обсудили с руководителем канцелярии премьер-министра Польши положение студентов в Беларуси.

В Беларуси в результате репрессий режима Лукашенко к маю 2021 года задержано 466 студентов, а 44 все еще находятся под стражей, сообщил председатель Независимой студенческой ассоциации Польши Кшиштоф Бялас. Положение студентов в Беларуси представители НСА обсудили с руководителем канцелярии премьер-министра Польши Михалом Дворчиком, сообщает «Польское Радио».

После встречи Кшиштоф Бялас призвал политических лидеров Евросоюза создать специальный фонд для белорусских студентов. Фонд должен был бы предоставить студентам, ищущим убежища в странах ЕС, место для проживания и удовлетворить их основные социальные и жизненные потребности. Во-вторых, в рамках фонда страны ЕС создали бы дополнительные места в университетах для белорусских студентов. В-третьих, в рамках фонда белорусским учащимся преподавался бы иностранный язык, что помогло бы им адаптироваться в новой стране.

Михал Дворчик сообщил, что обращение НСА направлено премьер-министру Матеушу Моравецкому, и уточнил: «Отрадно, что студенты присоединяются к помощи Беларуси. С 2006 года действует программа им. Константина Калиновского, по которой более 1700 человек из Беларуси могли учиться в Польше. В прошлом году на эту программу было выделено больше средств».

Благодаря выделению дополнительных средств еще 700 студентов смогли стать участниками программы.

Михал Дворчик в то же время подчеркнул, что Польша постоянно поддерживает демократические изменения в Беларуси. Он напомнил, что в прошлом году был создан фонд «Солидарные с Беларусью» для поддержки независимых от режима Лукашенко СМИ и репрессированных лиц. Польша выделила на эти цели 12 миллионов евро.

В результате действий польских дипломатических и консульских служб освобождены из-под стражи в Беларуси и прибыли в Польшу члены Союза поляков Беларуси Ирена Бернацкая, Мария Тишковская и Анна Панишева. После депортации в Польшу они не смогут вернуться в Беларусь, где остались их семьи.

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