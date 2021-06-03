«Изолированный Лукашенко раздражает даже Путина» 9 3.06.2021, 9:33

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Как внутри страны, так и на международном уровне позиции узурпатора никогда не были слабее, чем сейчас.

"В июле 1994 года я впервые посетил Минск, столицу Беларуси, далекий от красоты город, обезображенный бомбардировками "Люфтваффе" и сталинским городским планированием. Как и другие бывшие советские государства, недавно получившая независимость Беларусь сильно пострадала от краха коммунизма и распада СССР. Бывший директор совхоза, появившись из ниоткуда, попал в первый тур президентских выборов благодаря своему обещанию искоренить коррупцию", - пишет на страницах The Sunday Times обозреватель Питер Конради.

"Он оказался предшественником Жаира Болсонару из Бразилии, Родриго Дутерте с Филиппин и бесчисленного множества других авторитарных правителей, которые с тех пор появились по всему миру. (...) Спустя более четверти века Лукашенко сталкивается с растущими призывами ответить за собственные проступки - последний и самый зрелищный из которых произошел 23 мая, когда он заставил сесть самолет Ryanair, пересекавший воздушное пространство его страны, чтобы арестовать молодого белорусского журналиста-диссидента", - говорится в статье.

"Сколько еще Лукашенко сможет продержаться? Многое может проясниться после встречи Путина 16 июня с президентом Джо Байденом, на повестке дня которой, скорее всего, будет стоять и Беларусь. "Как внутри страны, так и на международном уровне позиции Лукашенко никогда не были слабее, чем сейчас, - считает Найджел Гулд-Дэвис, научный сотрудник Международного института стратегических исследований, который был послом Великобритании в Беларуси в 2007-2009 годах. - Он даже не пытается сейчас апеллировать к населению, объясняя, почему люди должны ему подчиняться".

(...) "Запад ужесточает свою позицию против Лукашенко. (...) В число сфер, которые ЕС рассматривает для введения санкций, входят экспорт белорусского калия, который дает стране большую часть ее иностранной валюты, а также ее нефтяной и финансовый секторы", - пишет Конради, добавляя также, что страна также может оказаться отстраненной от участия в песенном конкурсе "Евровидение", а Америка наложила санкции на 9 государственных предприятий.

"Положение Лукашенко внутри страны также шаткое. Политика, главным пунктом которой было обещание вернуться к стабильности и определенности советской эпохи - мало привлекательна для тех, кто моложе 50 лет. Многие из его традиционных последователей - обычно пожилые люди и "голубые воротнички" - похоже, бросили его", - говорится в статье.

"Делу совсем не помог его неумелый подход к проблеме Covid-19. В какой-то момент он предлагал лечить вирус водкой и посещением бани", - напоминает автор публикации.

"Решающую роль в выживании Лукашенко играет Путин. (...) Но они, похоже, не любят друг друга, по словам Эндрю Уилсона, профессора Лондонского университетского колледжа и автора книги "Беларусь: последняя европейская диктатура". "Однажды я смотрел совместную пресс-конференцию, и было можно видеть, что словесный стиль Лукашенко действительно раздражает Путина, - указал Уилсон. - Путин делал четкое заявление, а Лукашенко многословно перефразировал его в своей манере "человека из народа".

"Дверь на Запад, возможно, и закрылась, но, похоже, Путин еще не получил взамен так уж много. Свержение Лукашенко и замена его более послушной фигурой также может иметь непредсказуемые последствия: любой новый белорусский лидер, надеющийся на общественное признание, должен быть избран всенародно - и может оказаться прозападным", - заключает автор публикации.

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