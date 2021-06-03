Промышленность Беларуси должна по кредитам миллиарды 4 3.06.2021, 9:56

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Размер обязательств у «флагманских» предприятий поражает воображение.

Появились данные о состоянии долгов обрабатывающей промышленности на 1 мая. Размер обязательств у флагманских предприятий поражает воображение, пишут banki24.by.

В целом на 1 мая 2021 года обрабатывающая промышленность задолжала по банковским кредитам 22,1 млрд BYN в эквиваленте. Однако основная часть кредитов промышленникам номинирована отнюдь не в «зайчиках», а в полновесной валюте.

Поэтому имеет смысл рассмотреть каждую валюту по отдельности. К отчетной дате задолженность обрабатывающей промышленности в белорусских рублях составила 6,874 млрд BYN. По сравнению с аналогичной датой в 2020 году она выросла на 32,6%.

Лидерами по объему рублевой задолженности на 1 мая выступили предприятия пищепрома (3,239 млрд BYN), производители неметаллических минеральных продуктов (816 млн BYN) и металлурги (545,8 млн BYN). Задолженность по кредитам делится на краткосрочную и долгосрочную.

К первой группе относятся кредиты со сроком погашения меньше года, ко второй — больше года. Власти фиксируют бурный рост обязательств по краткосрочным рублевым кредитам и умеренный — по долгосрочным.

Так, на 1 мая сумма краткосрочных обязательств обрабатывающей промышленности составила 3,988 млрд BYN (+52,8% за скользящий год), долгосрочных — 2,885 млрд BYN (+12,2%). Стоит отметить, что с начала 2021 года практически никакого роста нет. На 1 января 2021-го остатки долгов по краткосрочным кредитам были равны 4,029 млрд BYN, по долгосрочным — 2,882 млрд BYN.

Похоже, что банки кредитуют предприятия лишь в пределах погашения старых обязательств. Вся кредитная задолженность промышленности в иностранных валютах в пересчете на доллары составила к 1 мая 5,935 млрд USD.

При этом краткосрочная компонента на ту же дату достигла 2,300 млрд USD в эквиваленте, долгосрочная — 3,635 млрд USD. Чиновники выделяют три валюты, в которых номинирована задолженность промышленности — это доллары, евро и российские рубли. На 1 мая обязательства в долларах составили 2,105 млрд USD, в евро — 2,687 млрд EUR, в российских рублях — 42,862 млрд RUB.

Больше всего долларовых кредитов к 1 мая были должны такие отрасли, как машиностроение (437,4 млн USD), производители неметаллических минеральных продуктов (398,2 млн USD), а также деревообработка и целлюлозники (312,6 млн USD).

Самые крупные долги в евро накопили нефтепереработка (677,3 млн EUR), химпром (648,3 млн EUR) и металлурги (277,6 млн EUR), в российских рублях — пищепром (13,953 млрд RUB), производители электрооборудования (4,084 млрд RUB) и машиностроители (4,034 млрд RUB).

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