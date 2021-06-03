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Николай Сванидзе рассказал, чем отличаются русские от белорусов

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  • 3.06.2021, 10:17
  • 11,298
Николай Сванидзе рассказал, чем отличаются русские от белорусов
Николай Сванидзе

Мы очень разные, не только по размерам стран, но и по культуре.

Российский журналист и общественный деятель Николай Сванидзе в интервью сайту «Белорусы и рынок» рассказал об отличиях ментальности русских и белорусов:

— Думаю, в Беларуси уже никогда не будет запроса на «сильную руку». Если вдруг не возникнет бардак с кровью, который всегда такой запрос рождает. Что касается России, то, мне кажется, в ближайшее время запрос на демократию у нас вряд ли возможен. Не вижу для этого возможностей в обозримом будущем, потому что многие не знают, что такое демократия и какова ее ценность. Ведь на хлеб ее не намажешь, а связи между демократией и уровнем жизни люди в основном не понимают и не видят, хотя она прямая.

Мы очень разные, не только по размерам, но и по культуре. Ваша страна ближе к Западу: сказываются многовековые связи ВКЛ и традиции демократии в Речи Посполитой. Прозападные настроения у вас всегда были заметно сильнее.

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