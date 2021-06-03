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Vice: За Протасевичем и Сапегой следили трое агентов спецслужб с российскими паспортами

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  • 3.06.2021, 10:32
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Vice: За Протасевичем и Сапегой следили трое агентов спецслужб с российскими паспортами
Фото: onliner.by

Об это изданию сообщил представитель МВД Греции.

Издание Vice со ссылкой на представителя МВД Греции заявило, что за белорусским журналистом Романом Протасевичем и его спутницей Софией Сапегой с момента их прибытия в Афины и до посадки в самолет Ryanair следили трое сотрудничающих с белорускими властями работников спецслужб с российскими паспортам.

Это стало ясно после изучения записей камер видеонаблюдения в аэропорту и отелях.

Ранее сообщалось, что после захвата самолета Ryanair в Минске, часть пассажиров с российскими паспортами осталась в Беларуси.

Напомним, Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет к посадке. Также белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.

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