Vice: За Протасевичем и Сапегой следили трое агентов спецслужб с российскими паспортами 20 3.06.2021, 10:32

17,640

Фото: onliner.by

Об это изданию сообщил представитель МВД Греции.

Издание Vice со ссылкой на представителя МВД Греции заявило, что за белорусским журналистом Романом Протасевичем и его спутницей Софией Сапегой с момента их прибытия в Афины и до посадки в самолет Ryanair следили трое сотрудничающих с белорускими властями работников спецслужб с российскими паспортам.

Это стало ясно после изучения записей камер видеонаблюдения в аэропорту и отелях.

Ранее сообщалось, что после захвата самолета Ryanair в Минске, часть пассажиров с российскими паспортами осталась в Беларуси.

Напомним, Лукашенко поднял в небо истребитель, чтобы принудить самолет к посадке. Также белорусские власти сообщили, что на борту находится бомба.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».