Экс-депутат Госдумы РФ: Байден предложит Путину не путаться под ногами 1 3.06.2021, 10:39

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У главы Кремля не найдется контраргументов.

Экс-депутат Госдумы РФ Алексей Кондауров сделал прогноз по предстоящей встрече президента США Джо Байдена и Владимира Путина:

— Лавров предупредил об очевидном: мол, не стоит ожидать прорыва от встречи Путина и Байдена 16 июня.

А разве кто-то ожидал из умеющих думать на полхода вперед? Какие прорывы, если многоопытный Байден уже сознательно публично сформулировал свое личное отношение к собеседнику? Не знаю, с чем едет Путин, но в отношении Байдена почти уверен, что его посыл при обсуждении всех наболевших вопросов — от Украины до кибербезопасности — будет заключаться в двух словах: «не путайтесь под ногами».

Хотите быть полезными впереди идущим странам в решении глобальных задач по борьбе с потеплением климата, с угрозами очередных пандемий, в обеспечении кибербезопасности и пр. и пр. — милости просим; не хотите — качайте в Европу хоть по двадцати «ниткам» свой газ и не путайтесь под моими, преклонного возраста человека, ногами.

Хотите посредничать в переговорах с Ираном — супер, нет — и не очень нужно, потому что влияние ваше на тамошних мракобесов все равно близко к нулю, но тогда просьба не путаться под ногами.

Хотите «новую Ялту» — на здоровье: скоро выведем войска из Афганистана, вот в Средней Азии, напуганной «решением» Китаем «уйгурской проблемы», и прикладывайте усилия по наращиванию влияния, миря киргизов с таджиками, а узбеков с казахами, и ища решение будущей прогнозируемой угрозы афганских талибов и прочих религиозных фанатиков. В остальных же местах постарайтесь не сильно путаться под ногами.

Не знаю, что будет отвечать ему Путин, но Байден наверняка свои просьбы о том, чтобы «не путались под ногами», сопроводит в случае чего и какими-то предметными «предложениями, от которых сложно будет отказаться». Старый конь проторенной политической борозды никогда не портит.

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