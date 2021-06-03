Россия собирается поставлять газ в Калининград в обход Беларуси 10 3.06.2021, 10:46

9,770

Решение будет принято в случае введения секторальных санкций против режима в Минске.

Калининградская область не видит рисков для транзита газа в регион через территорию Литвы с основной территории России в связи с возможными санкциями ЕС в отношении Беларуси.

Мощности, созданные в регионе, при необходимости позволяют закрывать ее потребности в автономном режиме, сообщил ТАСС губернатор Антон Алиханов.

В руководстве ЕС ранее заявляли о планах применения к Минску секторальных санкций, которые могли бы включать транзит природного газа через территорию Беларуси в страны евросообщества.

«Мы не видим рисков, — сказал Алиханов. — Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа». Республика заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд, добавил он.

Область снабжается газом по системе магистральных трубопроводов Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград. Для повышения энергетической безопасности региона «Газпром» реализовал проект по альтернативному варианту газоснабжения потребителей, для чего в акватории и на побережье Балтики в Калининградской области построен терминал по приему газа. Также реализован проект по строительству подземного хранилища газа, его объем на 2019 год составлял 174 млн кубометров. Мощность терминала по приему газа и плавучей регазификационной платформы - свыше 2 млрд кубометров газа. «Мы полностью автономны и можем существовать в автономном режиме, даже если что-то случится», - подчеркнул Алиханов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».