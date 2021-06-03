Белорусским почтальонам выдадут револьверы 30 3.06.2021, 10:59

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МВД рассказало, кому выдаст оружие.

МВД установило нормы обеспечения оружием и боеприпасами, которые будет выдавать работникам предприятий с особыми уставными задачами, пишет intex-press.by.

Главные лесничие, директора лесоохотничьих хозяйств, егеря и старшие егеря получат по одному оружию с нарезным стволом и одному — с гладкоствольным. Минимальное количество патронов при этом для нарезной винтовки составит 50, для «гладкостволки» — 80, сообщается на Национальном правовом интернет-портале.

Стрелкам БФСО «Динамо» выдадут 20 охотничьих винтовок с нарезным стволом, 10 гладкоствольных винтовок и 20 пистолетов ИЖ-71 и МР-71 калибра 9х17. Белорусское общество охотников и рыболовов также получит винтовки: республиканское объединение, а также областные и районные структуры получат по 10 единиц оружия.

Частное охранное предприятие «ГардСервис» претендует на револьверы. Их по одной единице получат начальник отдела управления и реагирования, инспектор, начальник отряда и его заместитель, командир отделения, стрелок, контролер на КПП, проводник служебных собак, дежурный пульта управления, а также весь инструкторский состав. Некоторым сотрудникам выдадут вдобавок охотничьи ружья, сигнальные пистолеты, слезоточивый газ и шокеры.

По пистолету или револьверу получат инкассаторы — старший инкассатор, инкассатор, водитель, инкассатор или водитель, охраняющий кассира обменного пункта. Автомат, как и раньше, будут выдавать на одну инкассаторскую бригаду.

Огнестрельное боевое оружие получат и почтовые операторы. Пистолет или револьвер смогут иметь при себе сотрудники «Белпочты» — начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители. Доступ к оружию получат и работники госпредприятия «Специальная связь» — фельдъегеря по специальным поручениям и другие.

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