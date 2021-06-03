Верховная Рада Украины призвала белорусские власти освободить политзаключенных и остановить беспредел 3.06.2021, 11:31

1,506

Архивное фото

Также украинский парламент солидарен с западными партнерами.

Верховная Рада Украины проголосовала за заявление о принудительной посадке самолета компании Ryinair в Минске. За проект постановления №5597 проголосовали 280 народных депутатов, пишет "Зеркало недели. Украина".

В заявлении говорится, что принудительная посадка самолета и задержание журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги является нарушением международных правил гражданской авиации и представляет угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта.

"Верховная Рада Украины решительно осуждает действия власти Республики Беларусь о принудительной посадке пассажирского самолета компании Ryanair и задержания Романа Протасевича, что является очередным проявлением наступления белорусских властей на политическую оппозицию, свободу слова и журналистскую деятельность в Беларуси", - говорится в заявлении.

Верховная Рада также призвала белорусские власти немедленно освободить Протасевича и всех политических заключенных, а также остановить произвол и пытки, к которым прибегают органы безопасности Беларуси в отношении содержащихся под стражей своих граждан. Кроме того, народные депутаты призвали гарантировать уважение прав человека в соответствии с международными обязательствами.

"Верховная Рада Украины подтверждает полную солидарность со своими международными партнерами, прежде всего из государств-членов Европейского Союза и США, в том числе о прекращении воздушных сообщений с Республикой Беларусь", - указано в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».