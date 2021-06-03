NASA отправит две миссии на Венеру в 2028–2030 годах 1 3.06.2021, 11:47

На каждую экспедицию агенство потратит около $500 миллионов.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) запланировало в 2028–2030 годах две миссии на Венеру, они станут первыми для Соединенных Штатов после более чем 30-летнего перерыва. Об этом заявил заместитель администратора NASA по науке Томас Зурбухен, сообщается в релизе на сайте агентства 2 июня, пишет "Гордон".

Отмечается, что на каждую экспедицию NASA потратит около $500 млн.

После проведения экспертной оценки концепций миссий на Венеру агентство выбрало две: DAVINCI+ и VERITAS.

Цель DAVINCI+ – исследовать состав атмосферы Венеры. Ученые NASA хотят понять, как атмосфера планеты формировалась и развивалась, а также определить, был ли на Венере когда-либо океан. С помощью DAVINCI+ планируется получить снимки с высоким разрешением уникальных геологических объектов Венеры.

"Это первая миссия США в атмосферу Венеры с 1978 года. Результаты DAVINCI+ могут изменить наше понимание формирования планет земной группы в Солнечной системе и за ее пределами", – отметили в аэрокосмическом агентстве.

Задача второй миссии VERITAS – картировать поверхность Венеры для определения геологической истории планеты. Ученые также хотят выяснить причины кардинальных отличий Венеры от Земли. Сообщается, что карта будет построена при помощи радара, установленного на орбитальном аппарате миссии.

"Поразительно, как мало мы знаем о Венере, но совокупные результаты этих миссий расскажут нам о планете – от облаков в ее небе через вулканы на ее поверхности вплоть до самого ее ядра. Это будет так, как если бы мы заново открыли планету", – подчеркнул ученый программы NASA Discovery Том Вагнер.

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