Литва усилила охрану границы с Беларусью 1 3.06.2021, 11:50

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Белорусские пограничники закрывают глаза на нелегальных эмигрантов.

На усиление сотрудникам Государственной пограничной службы Литвы (VSAT), охраняющим участок на границе с Беларусью, направлены представители Службы общественной безопасности, а также сотрудники Пагегяйской бригады VSAT, обычно охраняющие участок литовско-российской границы.

Как сообщается на сайте VSAT, усиление действует с прошлой недели в связи с увеличением числа нелегальных мигрантов, которые пытаются попасть в Литву из Беларуси, передает БелаПАН.

Отмечается, что пограничная служба «приняла и другие организационные меры по усилению безопасности границы с Беларусью».

По данным VSAT, за пять месяцев с начала года было задержано 189 нелегальных мигрантов, которые пытались попасть в Литву из Беларуси, в основном — граждане Ирака. При этом за весь 2020 год на литовско-белорусском участке границы задержали 81 нелегального мигранта.

27 мая министр внутренних дел Агне Билотайте сообщила журналистам, что Литва намерена усилить охрану границы с Беларусью с помощью ряда мер в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Так, в течение двух лет планируется установить камеры видеонаблюдения вдоль всей границы с Беларусью. Сейчас, по словам чиновницы, система наблюдения охватывает менее 40% литовско-белорусской границы.

Глава МВД Литвы заявила, что «в краткосрочном периоде уже сейчас усиливается охрана границы с Беларусью». По ее словам, в настоящее время «отмечается рост не только контрабанды, но и нелегальных мигрантов, и это может быть связано с деятельностью режима».

«У нас есть четкие сигналы наличия проблем, поскольку в последнее время мы отмечаем потоки нелегальной миграции, — сказала министр. — Тенденция такова, что за последний квартал этого года у нас 178 нелегальных мигрантов, которые попали из Беларуси. А если сравнивать с прошлым годом, то это количество значительно выросло. Похоже, что за определенную плату, по нашим данным, этих людей привозят к литовской границе, и они организованно попадают в Литву. <…> Очевидно, что белорусские должностные лица в этом также могут участвовать».

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