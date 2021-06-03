Bloomberg: ЕС на этой неделе начнет вводить санкции против белорусского режима 1 3.06.2021, 12:06

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Введение экономических санкций находится на этапе технической работы.

На этой неделе Европейский Союз должен ввести первый раунд ограничений в отношении Беларуси за захват рейса Ryanair в Минске и арест журналиста.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трех дипломатов, знакомых с вопросом, передает "Европейская правда".

Ожидается, что в качестве первого шага дипломаты ЕС утвердят запрет белорусским перевозчикам осуществлять полеты в европейском воздушном пространстве, а также осуществлять посадки и вылеты из аэропортов Евросоюза. В случае утверждения меры вступят в силу уже в полночь в тот же вечер, сказал один из дипломатов.

В начале следующей недели ЕС обсудит предложения санкций в отношении не менее семи человек и одной компании, заявили два дипломата. По информации одного из дипломатов, в списке, который сейчас обсуждается, есть министры, представители белорусских ВВС и другие люди и организации, связанные с авиацией. Предложенный перечень еще не утвержден.

Также продолжается техническая работа по дальнейшим мерам, которые должны быть введены после договоренности в мае между лидерами ЕС о принятии "целенаправленных экономических санкций". Точные сектора, которые пострадают, еще не определены, но, вероятно, под них попадет белорусский калий и нефтепереработка.

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