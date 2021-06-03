Представители Меркель и Байдена обсудили «Северный поток - 2» 2 3.06.2021, 12:01

Переговоры прошли в Вашингтоне.

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейкоб Салливан и Ян Хеккер (Jan Hecker), внешнеполитический советник канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на переговорах в Вашингтоне обсудили строительство газопровода "Северный поток - 2". Соединенные Штаты вновь указали на свою обеспокоенность рисками, которые проект несет для Украины и энергетической безопасности Европы, сообщил Белый дом, передает dw.com.

Из других тем, затронутых на переговорах представителей двух стран, - саммит "группы семи" (G7) в английском Корнуолле, саммит НАТО в Брюсселе, усилия по обмену вакцинами против COVID-19, координация усилий в сфере кибербезопасности и борьбы с цифровым вымогательством, а также приоритеты внешней политики, в том числе Россия и Украина.

США, Украина и балтийские страны активно выступают против строительства

газопровода, опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. Вашингтон ввел санкции в отношении фирм, участвующих в сооружении трубопровода. В то же время правительство Германии поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало критиков этого проекта.

США не стали вводить санкции против оператора газопровода

В конце мая администрация президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена ввела и тут же приостановила действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее генерального директора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig). Вашингтон объяснил свою позицию "национальными интересами". В то же время Госдепартамент одобрил введение санкций в отношении четырех судов: "Балтийский исследователь", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев" и "Академик Черский". Кроме того, под ограничительные меры попали четыре компании.

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