Еврокомиссия хочет расширить Шенген еще на три страны 3.06.2021, 12:23

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Сегодняшний Шенген состоит из 26 стран.

Европейская комиссия хочет расширить Шенген. 2 мая была представлена стратегия «более сильной и устойчивой» Шенгенской зоны за счет расширения на те страны — члены ЕС, которые еще не являются ее частью.

В этом случае возможность беспрепятственного пересечения границ распространится на Болгарию, Румынию и Хорватию. При этом надо отметить, что Хорватия охватывает самую длинную внешнюю сухопутную границу Европейского Союза.

Перечисленные страны соответствуют всем техническим критериям для членства в зоне, в которой нет пограничного контроля между государствами-членами. Комиссар внутренних дел Илва Йоханссон выразила надежду, что Европейский совет как можно скорее примет решение о присоединении Болгарии, Румынии и Хорватии к Шенгену.

Сегодняшний Шенген состоит из 26 стран, четыре из которых не входят в ЕС: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.

Все государства-члены ЕС, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии, входят в Шенгенскую зону. Первые три страны соответствуют всем техническим критериям, и теперь государства-члены должны принять политическое решение об их присоединении.

Кипр не отвечает требованиям, потому что он не имеет полного контроля над своей территорией.

Ирландия не хочет присоединяться к Шенгену, потому что в противном случае ей придется ввести пограничный контроль с Северной Ирландией, что противоречит мирному соглашению 1998 года, завершившему конфликт в Северная Ирландия, входящая в состав Соединенного Королевства.

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