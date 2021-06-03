Белорусские активистки, которые держат голодовку с требованием ввести экономические санкции, обратились к Европарламенту 3.06.2021, 12:49

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Обычных мер и осуждения режима уже недостаточно.

Уже девятый день проходит акция белорусской диаспоры под зданием представительства Еврокомиссии в Варшаве. Активисты держат бессрочную голодовку, добиваясь введения экономических санкций и признания режима Лукашенко террористическим.

Сегодня участники акции – Станислава Глинник и Божена Шамович – обратились с открытым письмом к Европарламенту. Текст письма был передан в редакцию сайта Charter97.org.

Уважаемые члены Европейского Парламента

Дорогие друзья

Мы все разные и придерживаемся разных политических взглядов, но у нас есть одно общее – мы хотим жить в свободной и демократической Беларуси, а не при жестоком диктаторском режиме.

Сегодня мы проводим голодовку в центре одной из европейских столиц, Варшаве, у представительства Европейского Союза. Мы начали эту голодовку, когда мир шокировало известие об убийстве в тюрьме политзаключенного Витольда Ашурка. Во время нашей голодовки трагические новости не прекращали поступать: самоубийство 17-летнего Дмитрия Стаховского из-за жестокого давления на него следственных органов, и попытка самоубийства в зале суда Степана Латыпова, который более не мог выносить пытки и угрозы семье.

Эти трагедии происходят в то время, как по всей стране идут постоянные аресты и задержания ни в чем не повинных людей, выносятся чудовищные приговоры по сфабрикованным делам, людей унижают, избивают и пытают в тюрьмах. Действия незаконного режима в Беларуси – это преступление против человечности, а репрессии по масштабам можно сравнить только с временами оккупации нашей территории нацистами.

Мы проводим нашу голодовку с целью привлечь ваше внимание к отчаянному положению людей в Беларуси, жизни которых ежедневно грозит опасность. У нас большая поддержка со стороны людей, которые подходят к нашим палаткам, чтобы подписать петицию, и предложить свою помощь.

Мы знаем, что вы на нашей стороне, мы чувствуем вашу поддержку. Однако обычных мер осуждения и слабых санкций, в основном персональных, уже, к сожалению, недостаточно. Нашей голодовкой мы хотим обратить ваше внимание на чрезвычайную ситуацию в Беларуси, которая все ухудшается.

Мы настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для введения самых серьезных санкций – экономических, торговых, финансовых, политических – и решительно потребовать освободить из тюрем всех тех, кто находится там по политическим причинам и единственной «виной» кого является желание отстоять свои права человека и основные свободы.

С уважением,

От имени участников голодовки

Стася Глинник

Бажена Шамович.

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