«Ашотик из налоговой» и зять Мишустина 2 3.06.2021, 13:06

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фото: the insider

Как полковник Захарченко помог РЖД украсть 16 миллиардов на налогах.

В распоряжение The Insider попали материалы второго дела против экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко (прославившегося, когда во время ареста в одной из его 13 квартир обнаружили пачки денег и золотые слитки на сумму 8 млрд). Из материалов следует, что он помог РЖД организовать аферу, чтобы недоплатить налогов на сумму 16 млрд рублей, после чего руководство налоговой инспекции, проводившей проверку, уволилось «по собственному желанию». Как выяснилось, в ходе этой махинации Захарченко общался в том числе с Александром Удодовым, зятем нынешнего премьера (а тогда — главы ФНС) Михаила Мишустина, а также заместителем Мишустина Сергеем Аракеловым.

В эти дни Пресненский суд Москвы рассматривает второе уголовное дело против бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрия Захарченко. Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520». The Insider изучил материалы двух уголовных дел бывшего полковника. В них оказались стенограммы прослушек разговоров Захарченко и Маркелова, допросы налоговиков, биллинги телефонов и данные наружного наблюдения — в частности, совместная фотография Захарченко и бывшего зятя Михаила Мишустина. Все эти данные указывают на то, что российские налоговики и зять тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина могли оказывать Захарченко активную поддержку в его махинациях.

Прачка РЖД

В конце 2014 года Межрегиональная инспекция № 6 ФНС начала масштабную плановую выездную проверку ОАО «РЖД». Инспекцией на тот момент руководила Ольга Залуцкая, а главой РЖД был Владимир Якунин. Инспекторы проверяли десятки подразделений РЖД по всей стране и искали схемы ухода от уплаты налогов и другие налоговые нарушения. Все мероприятия заняли в общей сложности полтора года и выявили недоплату налогов в общей сложности почти на 20 млрд рублей. Большая часть денег, как оказалось, уходила через контракты с группой компаний «1520», которой, по версии следствия, и помогал решать вопросы Захарченко.

Вот что рассказала на допросе замруководителя МИФНС-6 Ирина Зверева (протокол есть в распоряжении The Insider):

«Оплата за работы, услуги и поставку товаров производилась через длинную цепочку посредников, организации первой и второй линии нарушений не совершали, но полученные ими деньги через три-четыре организации расходовались, для примера, на приобретение акций или иного имущества, не имеющего отношения к закупке материалов, оказанию услуг или выполнению работ. Найти директоров компаний последнего звена было невозможно из-за неверно указанных адресов и игнорировании запросов банками».

Как оказалось, основной поток денег шел в группу компаний «1520», а оттуда через цепочку фирм — к «Сетьстройэнерго» и ПКП «Мобойл». После этого их след терялся. Налоговики не могли получить все данные по счетам этих фирм, так как они, по словам Зверевой, находились либо уже в ликвидированных банках, либо находящихся на стадии банкротства.

Группу компаний «1520» в 2014 году создали трое партнеров — Валерий Маркелов, Борис Ушерович и сын тогдашнего советника Якунина Алексей Крапивин. Буквально за несколько лет она стала крупнейшим подрядчиком РЖД — в 2018 году «1520» возглавила рейтинг Forbes «Короли госзаказа» с подрядами на сумму в 218 млрд рублей.

Это был не первый их бизнес — до этого Крапивин, Ушерович и Маркелов были учредителями банков. Как ранее писал The Insider, партнеры создали целую систему по выводу средств с обнальными площадками и сотнями фирм однодневок. База с этими компаниями приобщена к материалам второго уголовного дела — в ней The Insider обнаружил и ту самую «Сетьстройэнерго», куда выводились деньги РЖД. Счета компании находились в банках, подконтрольных Маркелову, а через саму фирму проходили миллиарды рублей. Юридические консультации «Сетьстройэнерго» оказывал помощник и земляк Захарченко — лишенный статуса адвокат Виктор Белевцов из Ростова-на-Дону. Следствие считает его посредником, который непосредственно передавал взятки.

Ашотик из налоговой и зам Мишустина

Пока шла проверка, Захарченко умудрился включить своих подчиненных в состав в группы налоговиков, которые занимались проверкой. В материалах уголовного дела есть допрос руководителя инспекции № 6 — Ольги Залуцкой. Она рассказывает, что осенью 2015 года, когда проверка была в самом разгаре, ее секретарю позвонил Захарченко и попросил о встрече. Полковник заявил, что его люди из ГУЭБ и ПК тоже вообще-то ведут аналогичную проверку и попросил включить их в общую группу.

Залуцкая отказала, но через несколько месяцев Захарченко позвонил ей снова. Встреча состоялась в ресторане «Ваниль» на Остоженке. Бывший полковник настаивал на старой просьбе, и в этот раз глава инспекции согласилась. «Сроки [для проведения проверки] заканчивались, и сотрудники физически не успевали, а оперативникам ГУЭБиПК можно было поручить поиск контрагентов РЖД», — объясняла изменение своего решения на допросе Залуцкая. Она настаивала, что никто из подчиненных Захарченко не смог бы повлиять на ход проверки. Все претензии были включены в первичный акт.

О ходе мероприятий Захарченко отчитывался непосредственно Маркелову и уже конце августа 2016 года уверял его, что вопрос с налоговыми претензиями практически решен. Их встречу, как и другие передвижения бывшего полковника, зафиксировали оперативники управления «М» ФСБ.

30 августа Захарченко вышел с работы из здания ГУЭБ и ПК на Новорязанской улице. На часах было 18:15, на улице стояла еще летняя погода. Он сел в свой джип Acura, записанный на друга, и поехал в сторону Кутузовского проспекта. Через полтора часа его машина заехала на паркинг гостиницы Украина. Захарченко вышел из автомобиля и пошел в ресторан «Erwin. РекаМореОкеан», где его уже ждал Маркелов.

Прослушка разговора сотрудниками управления «М» ФСБ 30 августа 2016 года:

Маркелов: По шестерке точно нет проблем, Дима? Мы же заплатили деньги нах...

Захарченко: Да

Маркелов: Что да?

Захарченко: Заплатили.

Маркелов: Ну точно нет проблем?

Захарченко: Нету. Я сегодня даже общался с Ашотиком.

Маркелов: С кем?

Захарченко: С Ашотиком. Ну это ее любовник, она приезжает с ним везде. Ну как любовник, она живет гражданским браком.

Маркелов: Ну.

Захарченко: Он заявляет, что все нормально. А с ней… Я ее дерну на следующей неделе.

Маркелов: То есть они ничего там не напишут? Просто, б…, они потянули «Сетьстройэнерго», за которую мы сто раз уже рассчитывались, «Мобойл», б…, это п…ц. Дим?

Захарченко: Я все понял, Валера.

Маркелов: Ты контролируешь это?

Захарченко: Да! Я каждый раз говорю… Он мне говорит: «Можете ничего не давать, официальный запрос и всех нах... шлите. Ничего не будет».

Маркелов: Он не сказал, в связи с чем он так решил?

Захарченко: Сказал — у нее заруба с Аракеловым.

Маркелов: Кто это?

Захарченко: Зам ФНС России, с которым у нас нормальные отношения. Вот я сейчас хочу их свести.

Заместитель тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения Мишустина премьером, в начале 2020 года. Уже в сентябре Аракелов возглавил совет директоров банка «Солидарность», к которому незадолго до этого присоединился банк «Московское ипотечное агентство» (МИА банк). Так совпало, что миллиарды в упаковках МИА банка как раз и нашли в квартире сестры Захарченко. Там же, в МИА банке, был фиктивно трудоустроен вице-президентом отец бывшего полковника Виктор Захарченко (за что получил 3 года 9 месяцев колонии).

Что касается Ашотика, следователи так и не смогли установить, кто же это, хотя спрашивали об этом налоговиков.

Зять Мишустина

Встретившись с Маркеловым, Захарченко поехал ночевать в ЖК Barkli Plaza на Пречистенской набережной, 19. Там находилась одна из квартир, где он жил чаще всего, записанная на отца. А одним из его соседей был бывший зять главы ФНС Александр Удодов, сообщали «Открытые Медиа». Две квартиры в этом доме были оформлены на офшорную компанию «Моушн Файненс лтд.», связанную с Удодовым.

По словам источника The Insider, близкого к ФСБ, еще на стадии строительства квартиры там покупали хорошие знакомые Удодова. Сейчас в этом доме большая часть собственников скрывается под подписью «Российская Федерация». Как выяснил The Insider, Захарченко и Удодов действительно были хорошо знакомы, это подтверждают биллинги их телефонов и фотографии, сделанные оперативниками.

До того, как ФНС приняла финальное решение по проверке РЖД, Захарченко встретился и с Удодовым. Это произошло на следующий день после встречи с Маркеловым. После работы Захарченко поехал в гостиницу «Балчуг», там у входа его ждал Удодов. Это встречу также зафиксировали сотрудники управления «М» ФСБ. Но в отличие от встречи с Маркеловым, в деле нет стенограммы прослушки их разговора.

На фотографии, которая есть в уголовном деле, можно рассмотреть Захарченко и Удодова у входа в отель в костюмах без галстука с расстегнутыми верхними пуговицами белых рубашек. Оба держатся очень уверенно. Встреча на улице продлилась всего 10 минут, потом Удодов сел в ожидавший его «Майбах» с охраной и уехал. А Захарченко зашел в гостиницу «Балчуг», где его ждал один из помощников.

Следователей СК очень интересовало, знаком ли Захарченко с Мишустиным, они несколько раз спрашивали об этом на допросах. Но бывший полковник настаивал, что лично нынешнего премьера не знал и видел его только по телевизору. Однако до ареста в приватных беседах Захарченко утверждал обратное. Так, в деле есть прослушка телефонного разговора с подчиненным, во время которого Захарченко обсуждает операцию по аресту денег предпринимателя Константина Пономарева по делу об уклонении от уплаты налогов и говорит: «По решению суда будем докладывать Мишустину».

Скидка на 16 млрд

Несмотря на предварительный акт МИФНС-6, решение о конечной сумме налоговых претензий к РЖД и их контрагентам принимал центральный аппарат ФНС в сентябре. И сумма претензий неожиданно уменьшилась в 6 раз — с 19,5 до 3,4 млрд рублей.

Официальной причиной большой «скидки» для РЖД, как следует из допросов бывших налоговиков МИФНС-6, стала «недоказанность эпизодов по некоторым контрагентам». Руководство ФНС просто исключило из акта все претензии по компаниям «Мобойл» и «Сетьстройэнерго», чем снизило сумму нарушений сразу на 16 млрд рублей. Но сами налоговики, проводившие проверку, с этим согласны не были — в частности, замруководителя инспекции Зверинова в разговоре со следователями настаивала, что все налоговые претензии «были объективными».

В итоге через месяц руководство ФНС попросило уволиться главу МИФНС-6 Ольгу Залуцкую. Она сама утверждала на допросе, что в конце октября замглавы ФНС Дмитрий Сатин передал устное решение Мишустина, который не желал продлевать с ней контракт. Тогда она написала заявление по собственному желанию. В разговоре с The Insider Залуцкая пояснила, что приняла решение об увольнении из-за «внутренних убеждений», отказавшись обсуждать комиссию по проверке РЖД. А еще через полгода из инспекции ушла ее заместитель Зверева.

Накануне совещания, на котором ФНС решила закрыть глаза на миллиардные нарушения, заместитель Мишустина Аракелов встречался с замдиректора РЖД по внутреннему контролю и аудиту Анатолием Чебуниным. Об этом также на допросе рассказывала Залуцкая.

Занимательная история Захарченко

Следствие регулярно допрашивает Захарченко и бывших налоговиков, но эти эпизоды пока никак не квалифицированы, хотя допросы и прослушки есть в материалах уголовных дел. Нашумевший арест полковника случился еще до вынесения итогового решения по налоговой проверке — 9 сентября 2016 года — и никак связан с ней не был. Изначально ему вменили взятку в 7 млн рублей, которые он якобы получил от предпринимателя Анатолия Пшегорницкого — их встречу в одном из столичных ресторанов в декабре 2015 года также записало и прослушало управление «М» ФСБ. На кадрах видно, как предприниматель передал Захарченко некий пакет.

Однако до суда этот эпизод пока так и не дошел, и Захарченко приговорили к 12,5 года колонии за использование скидочной карты на 50% в элитном рыбном ресторане La Mare и препятствие правосудию — полковник предупредил руководство «Нота-Банка» о готовящемся обыске.

Сейчас в Пресненском суде Москвы начался второй судебный процесс, тоже связанный с Маркеловым. Вместе с Захарченко обвиняемым проходит и бывший бенефициар группы компаний «1520» Маркелов. Его партнер Борис Ушерович в бегах. По версии обвинения, Маркелов и Ушерович ежемесячно передавали Захарченко крупные взятки в общей сложности на сумму в 1,4 млрд рублей. Интересно, что к третьему создателю группы компаний, сыну бывшего советника Якунина Алексею Крапивину, у следствия претензий нет.

Платежи шли через обнальную площадку, которую сами участники группы, а теперь и следователи, называют «Портал». Во время обысков в квартире сестры Захарченко среди 9 млрд рублей наличными в разной валюте нашли $100 тысяч в упаковке банка «Новое время». Как предполагают следователи, на его базе находилась обнальная площадка группы. Интересно, что и отец Захарченко до перехода в МИА банк два месяца в 2014 году числился вице-президентом банка «Новое время». Сам Захарченко, как утверждает обвинение, в этой бухгалтерии значился как «Захар Хитрый» и «Партнер», а после ареста его переименовали в «Вишенку».

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