Ученые открыли новый вид «гигантских» ракообразных 3.06.2021, 13:10

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Eurythenes atacamensis

Фото: Alan Jamieson

Необычные существа живут на глубине пяти-восьми километров.

Ученые обнаружили в Тихом океане новый вид ракообразных, который назвали Eurythenes atacamensis. Как сообщает Science alert, новый вид живет на глубине от 4984 до 8081 метра.

Е. atacamensis – амфипода, вид ракообразных, близких к креветкам. Он является эндемиком Перу-Чилийского желоба, известного также как Желоб Атакама. Длина тела ракообразного достигает восьми сантиметров, что делает его настоящим гигантом, поскольку он почти в два раза больше своего ближайшего родственника.

Найденный амфипод играет важную роль в экосистеме желоба, поскольку является «мусорщиком» и перехватывает пищу, которая опускается с более высоких слоев океана. Эти существа быстро обнаруживают пищу, которая падает сверху, ученым удалось найти их с помощью приманки из макрели. Исследователи отмечают, что из-за этой особенности существа так же быстро поглощают микропластик.

На первый взгляд, условия жизни E. atacamensis могут показаться экстремальными. Они живут в полной темноте, температура окружающей среды составляет от одного до четырех градусов Цельсия, а давление – от 600 до 1100 атмосфер. Но эти условия комфортны для организмов, которые живут в них. Живущие здесь существа обладают набором биохимических, морфологических и поведенческих адаптаций, которые позволяют им процветать на такой глубине. Изучение таких экосистем остается непростой задачей для ученых, поэтому о глубинах океана нам известно куда меньше, чем о его поверхностных слоях.

В 2018 году две группы ученых сосредоточили свое внимание на изучении Чилийского желоба. Ученые впервые отправились к нему на чилийском судне RV Cabo de Hornos, чтобы изучить самую глубокую часть желоба в рамках своей экспедиции. Месяц спустя ученые на немецком судне RV Sonne изучили более широкую экосистему желоба, взяв пробы с 2500 метров до так называемой глубины Ричарда — самой глубокой точки желоба, 8 065 метров.

Обе экспедиции увенчались успехом, ученым удалось записать сотни часов видеоматериалов, а также обнаружить тысячи амфипод, среди которых были и E. atacamensis. Исследователи также нашли новый вид улиток, который ласково назвали Little Purple Lovely (маленькая фиолетовая милашка), пока ему не дадут официальное название.

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