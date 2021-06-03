Банки и поставщики всполошились из-за санкций США против белорусской «нефтянки» 1 3.06.2021, 13:41

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В российских нефтяных кругах не хотят подставляться под удар американцев.

Санкции США против ряда белорусских компаний, в том числе грандов "нефтянки" — "Белнефтехима" и завода "Нафтан", — вступили в силу 3 июня. Как пишет аналитик украинской консалтинговой группы "А-95", сейчас активно ищут поставщиков нефти для "Нафтана", а головную боль вызывает и то, как проводить транзакции за поставки, сообщает "Еврорадио".

Показной оптимизм

Лукашенко оптимистичен в прогнозах о поставках нефти в Беларусь: мол, американские санкции нам не помешают, да и вообще вопроса нет.

Но в российских нефтяных кругах такого оптимизма нет: найти поставщика, который не боялся бы гнева Минфина США, достаточно сложно, и делать это поручено российскому Минэнерго. Ищут и разные "обходные пути".

"Графика прокачки на июнь [по нефтепроводу "Дружба". — Еврорадио] на "Нафтан" нет. Трубопроводных поставок нефти на завод в начале месяца, скорее всего, не будет", — говорят источники.

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По их словам, часть объемов поставок может уйти на море, прорабатывается вопрос и доставки ЖД-транспортом. Но нет решения основного вопроса: кто будет отправителем нефти?

"Разумеется, никто не хочет подставляться под американские санкции и поставлять нефть даже в самой хитрой схеме", — говорят в нефтяных кругах.

Поставщик будет найден, но процесс может затянуться, полагают источники. Еще один вопрос: сколько белорусам придется заплатить за такую услугу. Нельзя исключать и вариант того, что в июне "Нафтан" останется без сырья.

Копейка копейку не бережет

Беларусь пытается избежать санкций разными путями. Например, торги нефтепродуктами перенесены с Белорусского нефтяного торгового дома на Белорусскую универсальную товарную биржу.

Как говорят трейдеры, платежи Белорусской нефтяной компании "проходят со скрипом" уже с 20-х чисел мая. Банки осторожничают сами, ведь конкретных формулировок у Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) по этому вопросу нет.

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"Четкого разъяснения относительно белорусского кейса от американцев нет, поэтому сегодня юристы банков и трейдеров сами пытаются растолковать имеющиеся вводные", — сказал глава компании, закупающей крупные объемы топлива в Беларуси.

Однако "БНК-Украина" уже провела переговоры с украинскими банками: некоторые готовы обслуживать платежи вне зависимости от санкций. Как вариант: платежи напрямую из Украины в Беларусь, в обход корреспондентских счетов в Европе или США.

"Не совсем ясна ситуация вокруг "Белоруснефти". На сайте подсанкционного "Белнефтехима" была замечена информация о том, что концерн является управляющей структурой "Белоруснефти". И хотя абзац уже удалили, никто не знает, как он может повлиять на судьбу санкций в будущем. Расплывчатость формулировок санкционных документов открывает американцам широкие возможности для воздействия на оппонентов", — заключает издание.

Как будут работать санкции

С 3 июня американские санкции действуют в отношении следующих предприятий:

"Белнефтехим"

"Белнефтехим США"

"Нафтан"

"Белшина"

"Гродно Азот"

"Гроднохимволокно"

ОАО "Лакокраска"

ОАО "Полоцк-Стекловолокно"

УП "Белорусский нефтяной торговый дом"

Де-юре любые операции с этими предприятиями (или с их "дочками", где доля больше 50%) запрещены для американских юридических и физических лиц. Такие же санкции уже действовали когда-то и сильного влияния не имели. Правда, сейчас многие эксперты не исключают "опосредованных санкций": из-за позиции США предприятия становятся достаточно токсичным партнером, и многие могут прекращать с ними сотрудничество. Например, те же российские компании, заметно снизившие поставки нефти в Беларусь.

Одновременно над четвертым пакетом санкций работают в ЕС: в Брюсселе обещают, что они могут быть в том числе и экономическими, а Латвия и вовсе призывает к секторальным санкциям. Новые ограничения могут ввести и американцы.

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