«Он вставил ручку и начал вести ее в сторону кадыка» 3.06.2021, 13:53

Фото: «Радыё Свабода»

Очевидец рассказывает о том, что произошло во время судилища над Степаном Латыповым.

Стали известны подробности попытки суицида, которую политзаключенный Степан Латыпов совершил в суде. Правозащитники «Весны» опубликовали рассказ человека, который стал очевидцем этого события.

Суд над Латыповым начался 1 июня. Во время судебного процесса Степан дал собравшимся в зале понять, что его избивали. Потом он сообщил, что сотрудники ГУБОПиКа угрожали уголовными делами в отношении его родственников и соседей, если он не даст признательные показания. Также он сказал, что его 51 день держали в так называемой «пресс-хате». После этого Латыпов попытался порвать себе горло ручкой.

Ниже приводим рассказ очевидца:

«В этот момент Степан спиной забирается на скамью, прижимается к стене так, чтобы конвоир через решетку не смог до него дотянуться и вставляет ручку в шею. Начинается оглушительный крик. Конвоир буквально впивается всем телом в решетку, стараясь достать рукой Степана и остановить его.

Начинается суета, конвоиры не могут найти ключ... Я смотрю по сторонам: крик, движение, уходит судья, бегают испуганные сотрудники милиции, гособвинитель застыл от испуга. Я смотрю на Степана: у него широко открытые глаза, изо рта торчит что-то белое, возможно то, что было завязано вокруг руки. Он не закрывает глаза, каждое его движение — сознательное. Он вставил ручку с левой стороны и начал вести ее, прорывая мягкие ткани в сторону кадыка. Ему это удается с трудом, поэтому он делает это двумя руками. Он синеет, но все еще смотрит. Единственный обездвиженный человек в зале, вокруг которого остановился мир, — Сергей Латыпов.

Когда вокруг Степана был абсолютный хаос и неразбериха, сам он, казалось, застыл в моменте. Его взгляд, направленный на отца, не был полон отчаяния и слабости. Наоборот, это было такое проявление своей силы духа. Из-за того, что он был уверен в своей невиновности — он не мог признать вину, даже после избиений и угроз от сотрудников ГУБОПиКа. Поэтому этот шаг, по его мнению, единственный возможный и верный для него, чтобы сберечь своего отца и близких. Если бы можно было проиллюстрировать одним рисунком этот момент, то это была бы фотография Степана с его взглядом, полным силы и мужества, когда он обеими руками держит эту чертову белую ручку в горле и смотрит на отца.

Конвоиры матом начинают кричать, чтобы все немедленно вышли из зала. Суматоха усиливается. Конвоиры уже в клетке, я прохожу мимо Степана: он лежит на спине, на шее красная полоса, голова синяя, изо рта по-прежнему торчит белая ткань. Смотрю на живот — он дышит. Мы в коридоре, а Степан и несколько сотрудников в клетке».

«Скорая» завезла Латыпова в больницу, где в тот же день ему сделали операцию. На следующий день стало известно, что его вернули в СИЗО №1.

Степана Латыпова задержали 15 сентября 2020 года за то, что он требовал представиться у силовиков во дворе возле знаменитого мурала с «диджеями перемен». Сперва заявляли, будто он собирался отравить силовиков. Потом предъявили обвинения в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, сопротивлении милиционерам и мошенничестве в особо крупном размере.

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