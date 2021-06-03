Силуанов заметил в экономике России «элементы перегрева» 3.06.2021, 13:57

Антон Силуанов

Глава Минфина РФ призвал «нормализовывать» бюджетную политику.

Повышение уровня инфляции свидетельствует о наличии в экономике России элементов перегрева, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов Антон Силуанов, сообщает РБК.

«Элементы перегрева уже видны — высокая инфляция. У нас сейчас инфляция около 5,9%, если мы берем год к году. Выше, чем таргет наш 4%», — предупредил министр.

Во избежание дальнейшего развития неблагоприятной ситуации глава Минфина считает необходимым начать «нормализовывать бюджетную политику».

«Потому что, если мы будем продолжать повышенный объем расходов... К чему мы придем? К перегреву», — считает он.

В мае замглавы Минфина Владимир Колычев заявил, что восстановление российской экономики идет быстрее, чем ожидалось. «Есть какие-то признаки если не перегрева, то, по крайней мере, более быстрого роста, чем предложение поспевает», — отметил Колычев.

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По оценке Росстата, в пандемийный 2020 год экономика России показала рекордное за 11 лет падение на 3,1%, что, впрочем, меньше первоначальных прогнозов в 3,8–4,5%. Главными факторами снижения ВВП стали не только карантинные ограничения и шок от последствий коронакризиса, но и обвал цен и спроса на нефть.

В 2021 году, по прогнозу Всемирного банка, ВВП России вырастет на 3,2%.

В мае эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что в ближайшие годы произойдет новый мировой экономический кризис. Он наступит в 2025–2026 годах, в зависимости от различных сценариев к кризису приведут или перегрев рынков, или серьезные долги некоторых стран из-за пандемии.

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