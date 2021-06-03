США ввели крупный пакет санкций против коррупционеров Болгарии 3.06.2021, 14:12

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Ограничения задействованы на основании «закона Магнитского».

Власти США ввели санкции против трех граждан Болгарии и 64 связанных с ними компаний из-за обвинений в коррупции на основании «закона Магнитского». Об этом накануне сообщил американский Минфин (перевод – korrespondent.net).

«Сегодня министерство финансов США наложило санкции на трех болгар за их большую роль в коррупции в Болгарии, а также их сети, охватывающие 64 организации. Администрация считает, что коррупция унижает верховенство права, ослабляет экономику и экономический рост, подрывает демократические институты, продолжает конфликты и лишает невинных граждан основных прав человека, и сегодняшняя акция – крупнейшая на сегодняшний день, направленная на коррупцию, – демонстрирует постоянные усилия привлечь к ответственности причастных к коррупции», – говорится в заявлении Минфина.

Санкции введены против бизнесмена и олигарха Василия Божкова. Его обвиняют в планах создать канал для российских лидеров для воздействия на правительство Болгарии и подкупа чиновников.

Божков, один из самых богатых людей Болгарии, бежал из страны в 2020 году из-за уголовных обвинений, включая вымогательство, мошенничество с налогами и торговлю влиянием. Он отрицает любые противоправные действия и сейчас живет в Дубае.

Минфин США также наложил санкции на Деляна Пеевского, предпринимателя и бывшего депутата парламента Болгарии, и на Илька Желязкова, чиновника, который, по словам ведомства, использовался Пеевским для осуществления схем подкупа.

Санкции также были введены против 64 компаний, которые принадлежат или контролируются Божковым и Пеевским.

Государственный департамент США также наложил санкции на бывших болгарских чиновников Александра Манолева, Петра Гаралампиева, Красимира Томова, а также Пеевского и Желязкова за их якобы причастность к коррупции, запретив им и их семьям въезд в США.

Акт О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Закон предусматривает применение односторонних санкций в отношении должностных лиц России, виновных в нарушении прав человека на родине. В декабре 2016 года Сенат Конгресса принял законопроект, предусматривающий возможность распространения действия «закона Магнитского» на другие страны, а не только на Россию.

Впоследствии «законы Магнитского» были приняты также в Канаде, Латвии, Литве и Эстонии, а соответствующие законопроекты рассматриваются еще в нескольких странах.

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