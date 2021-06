Новую онлайн-платформу Трампа закрыли навсегда - она проработала месяц 3.06.2021, 14:49

Дональд Трамп

Команда политика запустила этот сайт после блокировки его страниц в социальных сетях.

Коммуникационная платформа Дональда Трампа From the Desk of Donald J Trump, созданная после блокировки его страниц в социальных сетях, навсегда закрыта.

Об этом сообщает BBC (перевод – unian.net) со ссылкой на старшего помощника Трампа Джейсона Миллера.

По словам Миллера, платформа была лишь вспомогательным средством и теперь закрыта.

На веб-сайте From the Desk of Donald J Trump, который часто называли блогом 45-го президента США или его личной соцсетью, публиковались различные сообщения Трампа, наподобие того, как он ранее писал в социальных сетях.

Посетители сайта могли «лайкнуть» сообщение и поделиться им в Facebook или Twitter, но возможности комментировать на платформе не было.

Теперь же ссылка на сайт перенаправляет пользователей на предложение подписаться на уведомления от Дональда Трампа.

Миллер на своей странице в Twitter также подтвердил, что вскоре Трамп может вновь появиться в социальных сетях. Однако где именно, пока не ясно.

Онлайн-платформа Трампа: что известно

Платформа From the Desk of Donald J Trump была запущена в прошлом месяце для публикации контента бывшего президента после блокировки его страниц в социальных сетях.

В январе 2021 года аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы в связи с событиями 6 января, когда его сторонники штурмом взяли здание Конгресса США.

Также администрация Twitter навсегда заблокировала аккаунт Трампа, а позже блокировала и аккаунты, публиковавшие заявления с сайта экс-президента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».