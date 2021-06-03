«Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы» 3 3.06.2021, 15:16

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Также между силовыми ведомствами есть неприязнь.

Сотрудникам ГУБОПиК стыдно за свою организацию, считает один из бывших сотрудников Александр Азаров.

— Я общаюсь со многими сотрудниками — и ныне действующими, и уволенными, и с пенсионерами. Всем сейчас стыдно за эту организацию — ГУБОПиК, — сказал Азаров в эфире «Свабода Premium». — Сейчас политическими вопросами в основном занимается 3-е управление по борьбе с экстремизмом. Насколько я знаю, сотрудники других управлений даже говорят, что это управление нужно переселить на базу ОМОНа, потому что они стали напоминать эту организацию.

Александр Азаров также назвал имена бывших коллег, которые, по его информации, причастны к задержанию Степана Латыпова.

Он отметил, что в силовых ведомствах продолжают оказывать давление на сотрудников, отказывающихся участвовать в преступлениях, и рассказал, как можно будет вернуть престиж белорусским правоохранителям.

— Много действующих сотрудников стараются саботировать приказы и не участвовать в преступлениях. Но тех, кто не участвовал в каких-то избиениях, подвергают проверкам, полиграфам, им не продляют контракты, переводят на более низкие должности.

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