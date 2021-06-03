Еврокомиссия заявила о небезопасности БелАЭС 3.06.2021, 15:17

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Ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС.

В Европейской комиссии заявили, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию БелАЭС, не выполнив все рекомендации по безопасности, сообщает «Интерфакс».

«Вызывает сожаление то, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Как неоднократно заявляла комиссия, все рекомендации партнерской оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления», - говорится в заявлении комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон в отношении БелАЭС. Текст заявления приведён в Facebook представительства ЕС в Беларуси в четверг.

«Комиссия вновь заявляет, что хотя решение о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию станции в Островце находится в компетенции национальных властей и должно приниматься под надзором национального регулирующего органа, необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации станции. Это еще более важно, учитывая близость страны к границе ЕС и столице Литвы Вильнюсу», - сказано в заявлении.

Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском взаимодействия по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения партнерской оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)».

«Европейская комиссия напоминает о важности как можно более оперативного и полного выполнения всех рекомендаций партнерской проверки, в том числе по оставшимся вопросам, не решенным на первом этапе», - отмечается в заявлении.

В нем также подчеркнуто, что «ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС».

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