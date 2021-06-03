Парламент Швеции обвинили правительство в проваленной борьбе с пандемией 3.06.2021, 15:25

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Скандинавская страна не вводила жесткий карантин.

В четверг конституционный комитет парламента Швеции обвинил правительство в том, что он провалил ряд важных аспектов в борьбе с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в публикации Reuters.

Комитет заявил, что власти слишком медленно внедрили систему тестирования и отслеживания, не смогли защитить пожилых людей, и не обеспечили четкого разделения ответственности между национальными и местными органами власти.

Вмести с этим комитет не комментировал противоречивую стратегию Швеции об отказе от полного локдауна.

"Ясно, что Швеция не была достаточно подготовлена перед пандемией, и мы можем получить уроки из многих выявленных основных неудач", - хаявив Ханс Экстром, заместитель председателя комитета и социал-демократ.

В Швеции число погибших от коронавируса была выше, чем в ее скандинавских соседей, но ниже, чем в большинстве европейских стран, которые вводили локдауны.

Комитет заявил, что правительству следовало быстрее создать структуру для тестирования и отслеживания, скорее разработать закон, дающий ему широкие полномочия по борьбе с кризисом, и скорее изолировать дома престарелых.

"Реакция правительства была недостаточной", - заявила председатель комитета Карин Энстрем с оппозиционной Умеренной партии.

Правительство под руководством социал-демократов уже признало, что не сделало достаточно для защиты жителей домов престарелых.

По состоянию на 26 мая в Швеции было подтверждено более 1 млн случаев заболевания и около 14 500 смертей.

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