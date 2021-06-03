В Иране археологи обнаружили необычную древнюю мебель 3.06.2021, 15:27

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иллюстрационное фото

Набор гипсовой мебели, включая гравированный стол и стулья, был недавно обнаружен во время археологических раскопок в центральной части страны.

Такая мебель когда-то использовалась для традиционных ритуалов в эпоху Сасанидов (224−651), согласно данным Исследовательского института культурного наследия и туризма Ирана, пишет «Новое время».

Совместная группа археологов из университетов Исфахана, Тегеран, обнаружила объекты в храме огня в Виголе, который расположен примерно в 10 км к северу от Аран-Биджола недалеко от Кашана.

Аран-Биджол — это ворота в пустыню Маранджаб и караван-сарай, который также ежегодно привлекает тысячи внутренних путешественников. Расположенный в провинции Исфахан, город окружен пустыней с севера и востока, поэтому он имеет типичный климат: жаркий и сухой летом, холодный и сухой зимой.

Эксперты говорят, что в эпоху Сасанидов искусство и архитектура страны пережили всеобщий ренессанс. Зороастризм тогда стал государственной религией, и в разное время последователи других вероисповеданий подвергались официальным гонениям.

Тип храма огня, который был характерен именно для этого периода представляет собой квадратную в плане постройку с четырьмя арками и куполом, выстроенную из необожженного кирпича или камня. Стены покрывали штукатуркой и практически никак не украшали. В центре, на алтаре, находился огонь, предназначенный для поклонения, а также, возможно, служивший ориентиром для караванов.

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