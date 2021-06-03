Пловец Евгений Цуркин подписал письмо спортсменов за новые выборы

Пловец Евгений Цуркин подписал письмо спортсменов за новые выборы1
- 3.06.2021, 15:38
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На данный момент под письмом спортсменов за честные выборы подписались 2117 человек.
Под письмом спортсменов за честные выборы и против насилия подписался пловец Евгений Цуркин — муж руководительницы Фонда спортивной солидарности Александры Герасименя, сообщает Tribuna.com.
Цуркин — чемпион Европы (2014), чемпион Универсиады (2013 и 2015), призёр чемпионата мира 2016 года на короткой воде, многократный чемпион и рекордсмен Беларуси, участник Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.
На данный момент под письмом спортсменов за честные выборы подписались 2117 человек.