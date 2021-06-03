«Пару дней питались «роллтонами» на обед» 8 3.06.2021, 15:46

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Белорусские туристы рассказали об эвакуации с курортов Албании и Черногории.

Вечером 2 июня из Черногории и Албании эвакуировали туристов. «Белавиа» отменила чартеры на курорты этих стран из-за авиабойкота. Пассажиры летели домой по четыре часа вместо двух из-за необходимости облетать закрытые для белорусской авиакомпании территории. Tut.by поговорил с пассажирами этих двух рейсов.

Эвакуация из Черногории: «Свадебное путешествие продлилось, но было тревожно»

Белорусские туристы вернулись из Черногории (Тиват) рейсом «Белавиа» в полночь с 2 на 3 июня. Самолет летел четыре часа вот таким маршрутом:

Дмитрий с женой отдыхал в Черногории в Будве. Это было свадебное путешествие, планировался семидневный тур.

— У нас был оплачен номер в гостинице без питания. Из-за отмены полетов мы пробыли в Черногории почти четыре дополнительных дня. Нам сразу сказали, что продление в гостинице — за счет турагентства, за эти четыре дня мы не доплачивали. Похожая ситуация у знакомых, которые тоже отдыхали в Черногории: им оплатили гостиницу, но переселили при этом в более бюджетную, — рассказывает Дмитрий. — Питались мы, понятно, за свой счет. Решили немного экономить на еде, так как не понимали, сколько еще придется пробыть в Черногории. Пару дней питались «роллтонами» на обед, но не критично!

Дмитрий говорит: с одной стороны, отдых продлился, с другой — была тревога из-за неопределенности. Жене пришлось взять на работе отпуск за свой счет на три дня.

— Долетели хорошо. Пилот перечислил страны, через которые полетим: Украину мы облетали. Предупредил, что дорога должна занять 4 часа 10 минут, но долетели чуть быстрее. А наш путь в Черногорию из Минска занял около 2 часов. Кормили на обратном пути так же, как и на рейсе туда. Были холодные закуски: ролинни, зефир, сок и вода.

Эвакуация из Албании: «Местные в трауре, что к ним не приедут туристы из Беларуси»

Белорусские туристы вернулись из Албании (Тирана) рейсом «Белавиа» 2 июня в 21.50. Самолет летел почти четыре часа вот таким маршрутом:

Елена Ярмолович была в Албании по работе, она директор туристической фирмы Smile house, которая организует детские лагеря отдыха.

— Мы должны были этим летом работать в Албании и Черногории, у нас там партнеры. Первым рейсом в сезоне полетели в Албанию, чтобы проинспектировать лагерь, посмотреть комнаты. Вместе с нами прилетели и представители других турфирм по своим делам — нас вместе было человек 50, — рассказывает собеседница.

Командировка Елены должна была продлиться пять дней, но она затянулась из-за отмены чартеров.

— Мы почему-то были оптимистично настроены, так что поездили, посмотрели дополнительные отели в появившееся время. С условиями было все хорошо: принимающая компания без проблем разместила нас в четырехзвездочном отеле, кормила за свой счет.

Самолетом, которым возвращались туристы из Албании, летели и некоторые путешественники из Черногории, для них организовали трансфер из соседней страны.

— И албанцы, и черногорцы в абсолютном трауре, что к ним не приедут белорусы, потому что мы сейчас составляем большой процент их туристов. Курорты в Албании готовы принимать отдыхающих, но пока побережье пустое, — рассказывает Елена Ярмолович.

Директор турфирмы добавляет, как сама намерена выходить из сложившейся ситуации: сейчас ее туристы ждут срочной замены поездки в Черногорию на отдых в Турции.

— Мы и в Беларуси можем хороший отдых обеспечить, но детям, особенно после года пандемии, нужно море.

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