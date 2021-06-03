Куда движется Зеленский 1 Владимир Фесенко

3.06.2021, 16:16

2,170

Владимир Фесенко

Два тезиса о законопроекте об олигархах.

Вначале самые общие оценки.

Первое и самое главное — это движение в правильном направлении. Хотя, на мой взгляд, ограничивать надо не только «чрезмерное» влияние олигархов на экономику и политику, а вообще влияние большего бизнеса на большую политику. Потому что это влияние происходит не только на уровне центральной власти и не только от больших олигархов, но и на региональном уровне, зачастую даже в более брутальных формах.

Во-вторых, представлена «лайт-версия» законопроекта. «Профилактическая» атака на этот законопроект с ударным тезисом о «медиарейдерстве» явно имела эффект. Наверняка были и кулуарные (неформальные) предупреждения от собственников больших СМИ (прежде всего, телеканалов). Количество ограничений для олигархов в этом законопроекте очень небольшое и, скорее, символическое.

По медиа вообще никаких явных и прямых ограничений. Но они явно планировались. По тексту законопроекта есть нормы об определении «средства массовой информации», «электронного средства массовой информации», «информационного агентства», есть ограничения по деловой репутации для собственников СМИ, но никаких прямых ограничений в этой сфере нет вообще. Такое ощущение, что их сняли в последний момент.

Почему лайт-версия? Для того чтобы этот закон прошел через Верховную Раду. Если бы были жесткие ограничения по СМИ, то этот законопроект с высокой вероятностью завалили бы уже в первом чтении. Так что тактически это, наверное, правильно.

Главное уверенно начать, а затем и сам законопроект, а потом и сам закон можно усиливать.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».