Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин задержан в квартире людьми в гражданском 2 3.06.2021, 16:37

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Александр Ивулин

фото: tut.by

Также был арестован монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко.

Люди в гражданском задержали журналиста «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александра Ивулина, а также монтажера проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко, сообщает «Трибуна».

По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.

В 16.00 Ивулин и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

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