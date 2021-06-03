Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин задержан в квартире людьми в гражданском

Журналист «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин задержан в квартире людьми в гражданском2
- 3.06.2021, 16:37
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Также был арестован монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко.
Люди в гражданском задержали журналиста «Трибуны» и футболист «Крумкачоў» Александра Ивулина, а также монтажера проекта «ЧестнОК» Ярослава Писаренко, сообщает «Трибуна».
По сведениям соседей, люди в гражданском пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.
В 16.00 Ивулин и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.