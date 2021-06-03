Работа над санкциями ЕС против режима Лукашенко идет полным ходом 3.06.2021, 16:51

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фото: dpa

Утверждение нового пакета санкций пройдет по письменной процедуре.

В Брюсселе ведется активная работа над конкретными санкциями против Беларуси.

Об этом заявил в четверг пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля Петер Стано, информирует "Интерфакс-Украина".

"Я могу только подтвердить, что эта работа идет полным ходом", - сказал он, отвечая на вопрос о работе Брюсселя над санкциями против Беларуси.

В свою очередь в Комитете постоянных представителей ЕС (Coreper), как ожидается, в пятницу обсудят вопрос об одобрении части разрабатываемых Евросоюзом санкций против Минска.

Эта тема обозначена в рабочем плане заседания. Отмечается, что для утверждение этого пакета санкций пройдет по письменной процедуре.

Агентство Bloomberg в четверг со ссылкой на источники сообщило, что европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве, и, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Беларуси. Под санкции также может попасть одна организация, какая именно, не уточняется.

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