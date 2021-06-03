Администрация Байдена допустила ответ на атаку российских хакеров на американскую компанию 3.06.2021, 16:52

ФБР заявило, что за кибератакой стояла российская киберпреступная группировка REvil.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что, как ожидается, хакерская атака против крупнейшей в мире мясоперерабатывающей компании JBS будет обсуждаться на встрече президента Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает unian.net.

«Мы не исключаем никаких вариантов с точки зрения того, как мы можем реагировать, но, конечно, существует процесс внутреннего пересмотра политики, чтобы это рассмотреть. Мы также непосредственно контактируем с россиянами, чтобы выразить свою обеспокоенность относительно этих данных», - сказала Псаки.

«Президент Байден, безусловно, считает, что президент Путин и российское правительство должны сыграть свою роль в остановке и предотвращении этих атак» – заявила она.

Перед этим пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что JBS передала детали хакерской атаки Белому дому и что США связались с российским правительством по этому поводу, а ФБР проводит расследование.

«JBS уведомила администрацию о том, что атака была совершена преступной организацией, которая, вероятно, базируется в России. Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством в этом вопросе и передает сообщения о том, что ответственные государства не скрывают преступников», - добавила она.

ФБР заявило, что за кибератакой на крупнейшую в мире мясоперерабатывающую компанию JBS стояла российская киберпреступная группировка REvil. «Мы связали атаку на JBS с REvil и Sodinokibi, и принимаем все возможные меры, чтобы привлечь виновных к ответственности», - говорится в заявлении ФБР.

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