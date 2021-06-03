Нервные клетки оказались способны определять, какой тип пищи мы употребляем 1 3.06.2021, 17:04

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Открытие поможет разработать терапию, направленную на борьбу с ожирением и диабетом.

Работа опубликована в журнале Cell Metabolism (перевод – naked-science.ru ). Блуждающим нервом называют десятую пару черепных нервов, которые идут от мозга к брюшной полости. Они ответственны за иннервацию органов шеи, грудной и брюшной полостей и помогают уравновешивать уровень сытости и сахара в крови во время приемов пищи.

Ученые из Института исследований метаболизма Макса Планка и Кёльнского университета (Германия) изучили функции различных нервных клеток в центре управления блуждающим нервом. Исследование проводили на мышах. В итоге выявили неожиданный факт: хотя нервные клетки расположены в одном центре управления, они иннервируют разные области кишечника, а также по-разному контролируют насыщение и уровень сахара в крови.

В первую очередь ученые сосредоточились на двух типах нервных клеток узлового ганглия, размер которого — всего миллиметр. Один из этих типов клеток определяет растяжение желудка, и его активация заставляла мышей потреблять значительно меньше пищи. Активность таких клеток играет ключевую роль для передачи сигналов в мозг, подавляющих аппетит, а также для снижения сахара в крови.

А вот вторая группа клеток иннервирует прежде всего кишечник и повышает уровень сахара в крови. Реакция мозга на потребление пищи, по мнению авторов, вероятно, обусловлена взаимодействием этих двух типов нервных клеток. То есть клетки одного и того же блуждающего нерва, как оказалось, выполняют разные задачи.

Пища большого объема растягивает желудок, что активирует один тип клеток, а еда высокой плотности вызывает активацию нервных клеток, активирующих кишечник. Открытие важно для разработки терапии, направленной на борьбу с ожирением и диабетом.

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