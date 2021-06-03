Храним деньги дома: 5 правил сбережений наличными 1 3.06.2021, 17:12

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Как обеспечить деньгам физическую безопасность?

Белорусы традиционно любят наличность. И судя по огромному количеству кладов в нашей земле, так было всегда. Однако наш прогрессивный век для сбережений оказался опасней, чем годы войн Речи Посполитой с Московией. Бумажные деньги «сгорели без огня» после революции, «тлели» в течение советских лет, а последняя «вспышка» в начале 90-х уничтожила все советские сбережения. И потом все еще несколько раз повторилось в современной Беларуси.

Люди боятся очередной быстрой девальвации, заморозки вкладов и потому выбирают наличные. Опрос Национального банка показал, что почти 45% жителей Беларуси хранят деньги дома наличными. И поскольку наличные сбережения – наша объективная реальность, Myfin.by дает советы, как лучше их сохранить.

Храните деньги в разных валютах

Доверие к рублю никогда не было слишком сильным, с тех пор как появилась возможность свободно покупать валюту, большая часть долгосрочных сбережений эмигрировала в доллар, а потом еще и в евро. Но и здесь не все просто.

Курсы покупки и продажи валюты в банках всегда отличаются. А торговля за валюту в Беларуси запрещена.

Потому некоторую часть сбережений лучше хранить в рублях. Примерно ту сумму, что может вскоре понадобиться для рублевых расходов.

У доллара и евро тоже есть инфляция. Доллар может за год подешеветь на 2% или даже 3%. Евро обычно падает не больше, чем на 1% в год. Для долгосрочных вложений это существенно. Но самой ходовой валютой у нас остается доллар США, неофициальные цены на крупные покупки назначаются именно в долларах. Кроме того – доллар иногда укрепляется в евро.

Есть еще более надежные, но редкие валюты вроде швейцарского франка. У него инфляция совсем незаметная. Но курс швейцарского франка мало кто знает, в руках его практически никто не держал, банки этой валютой торгуют мало, разница между покупкой и продажей большая.

Из этого следует, что надежней всего хранить сбережения в разных валютах. Сумму для ближайших трат – в рублях, остальное в долларах и евро, а для самых долгих сбережений можно выбрать даже золотые монеты, которые периодически продают банки.

Не храните все в одном месте

Какие-то сбережения понадобятся к концу месяца, какие-то – через десятилетия. Хранить все в одной пачке неудобно и даже опасно. Зачем показывать, сколько у вас денег, если вы просто отдаете несколько рублей из заначки строителю за ремонт. Не стоить и соблазнять самих себя деньгами из долгосрочных сбережений.

Лучше разделить сбережения на условные кошельки по целям. И хранить эти кошельки в разных местах.

Близкое кладите поближе. Остальное спрячьте даже от себя.

Храните деньги на своей территории

Некоторые думают, что надежней положить деньги в сейф на работе. Или, как в фильмах, спрятать где-нибудь в чужом памятнике на кладбище. Это спорные варианты. Дома до денег могут добраться дети, воры или ненадежные родственники.

Но деньги, хранящиеся на работе, могут признать не вашими.

сли вы работаете в торговле, обратите внимание, что правила торговли запрещают хранить на объекте неучтенную наличность. Это же запрещают правила трудового распорядка на многих предприятиях. Кстати, вспомните, что часто говорят обвиняемые во взятках? То, что это их деньги, которые они ради безопасности принесли с собой на работу. Только следствие и суд верят им весьма неохотно.

Прятать деньги на ничейной земле опасно в том смысле, что любой нашедший спокойно заберет их себе. А вы об этом либо не узнаете, либо не докажете, что деньги ваши.

Хотя иногда есть смысл хранить деньги у близких родственников, которым абсолютно доверяете. Обычно это родители.

Обеспечьте деньгам физическую безопасность

Бумага – весьма ненадежный носитель. Она может отсыреть, сгореть, может пойти какая-то химическая реакция. Или биологическая – деньги тоже гниют, а еще их едят мыши и некоторые насекомые.

Потому для хранения бумажных денег не подходят кладовки, гаражи и сараи. Там сыро и заводится разная живность. Сливной бачек в туалете – тоже не лучшее место, даже если деньги в целлофановом пакете, влага есть влага. На балконах, и в других подобных местах, даже в герметичной таре может появиться конденсат от перепадов температуры, а дальше – сырость, плесень. Деньги в книгах могут прилипнуть к страницам. Тогда на них появятся лишние буквы и краска.

Полезный совет – обеспечьте деньгам низкую влажность и стабильную температуру. И периодически проверяйте их.

Обезопасьте деньги от криминала

Тут речь в первую очередь о краже. Но риск ограбления тоже есть. Здесь к месту придется личный опыт автора этого текста. На срочной службе, кроме всего прочего, я успел побывать конвоиром в судах. Возил бандитов из 90-х, слушал разговоры из клетки.

Все обычные и даже рекомендуемые места заначек воры знают. В белье, в книгах, в палках для штор, в кастрюлях, в больших сахарницах деньги находят довольно легко. Заглянуть в сливные бачки не брезгуют.

Но более трудные варианты не находят. Если разобрать мебель, сделать какую-то нишу и аккуратно собрать, то ее скорее всего не найдут. Вряд ли будут разбирать технику, хотя ее саму могут украсть, если она небольшая и ликвидная. Подушку или большую плюшевую игрушку могут распороть, матрас поднимут, но разбирать кровать поленятся.

Другой момент, более мрачный – если случится не кража, а ограбление, то не всегда спасает даже креатив. Один базарный торговец складывал наличность тонким слоем под ковер, и никто не догадался. Пока он сам это не показал, когда пообещали отрезать уши. Случалось и хуже…

Но если в доме оказывалось несколько тайников, то после первого, достаточно крупного, допрос прекращался. Еще один лайфхак – хранить дома договор об открытии счета или аренде ячейки в банке.

Может быть поверят, что деньги там. Так что, на всякий случай, делайте много заначек в самых неожиданных, но надежных местах.

Богатый дом полезно поставить под охрану. А деньги хранить в сейфе с дополнительной сигнализацией. От криминала это, скорее всего, убережет – преступникам выгодней лезть в дом без сигнализации.

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